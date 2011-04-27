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Yaşam

Mahkeme'den ‘zaten ölürdü’ indirimi

Kasten adam öldürmek suçundan 21 yıl hapis istemiyle yargılanıp, taksirle ölüme neden olmak suçundan 2.5 yıl ceza alan Uygur Ağaoğlu’nun cezası Yargıtay’da onandı

27 Nisan 2011 03:00

T24 - Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal’da, çarptığı Kaptan Suat Ayöz’ü ölüme terk ettiği için ihmali davranış sonucu kasten adam öldürmek suçundan 21 yıl hapis istemiyle yargılanıp, taksirle ölüme neden olmak suçundan 2.5 yıl ceza alan Uygur Ağaoğlu’nun cezası Yargıtay’da onandı

Yargıtay bu kararını, yaralının daha erken hastaneye götürülse de kurtarılmasının mümkün olmadığı yönündeki Adli Tıp Kurumu raporuyla, yerel mahkemenin gerekçeli kararına dayandırdı. 


‘Canavarlık yasallaştı’

Ağabeyi  adına Trafik Mağdurları Derneği’ni kuran Yeşim Ayöz, karara şöyle isyan etti: “Yaralıları olay yerinde ölüme terk edip giden canavarların kurtulmasını sağlayacak emsal bir karar. İşlek bir caddede, birine çarpıp kaçabilirsiniz ya da bir anlık durup yaralının durumu kötüyse ‘Bu zaten ölür’ diye bırakıp gidebilirsiniz bu yasallaştı. Uygar Ağaoğlu dalga geçer gibi Facebook’ta ilgi alanlarına Bağdat Caddesi’ni belirtmiş. Artık adaleti AİHM’de arayacağız.”

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