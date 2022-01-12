Mahkemeden Yaşar İpek ile Seren Serengil'e ihtar

Şarkıcı Yaşar İpek'in eski eşi Seren Serengil'i hakaret ve tehdit etmesine yönelik 4 yıla kadar hapis ile yargılandığı davada SİSİ lakaplı Seyhan Soylu tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti Seren Serengil ve Yaşar İpek'in diğer celsede hazır bulunmaları için ihtar göndererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Yaşar İpek ve Seren Serengil katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Sisi lakaplı Seyhan Soylu duruşmada tanık olarak dinlendi. Duruşma ifade veren Seyhan Soylu Yaşar İpek'in silahlı kişilerle evinin önüne gelerek "İkinizi de vuracağım, delik deşik edeceğim" dediğini söyledi. Ayrıca Yaşar İpek'in Seyhan Soylu'ya yönelik "Karaktersizsin, Ebru Gündeş ile olan mesajlarımı neden gösteriyorsun" dediğini ifade etti. Mahkeme heyeti Seren Serengil ve Yaşar İpek'in diğer celsede hazır bulunmaları için ihtar göndererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Yaşar İpek'in Seren Serengil ile evli olduğu anlatıldı. 5 Mayıs 2020 günü Yaşar İpek'in Yeşilköy Mahallesinde bulunan ikamete gelerek müşteki Seren Serengil'e hitaben "Sizin ikinizi de delik deşik edeceğim" şeklinde hakaret ettiği iddianamede yer aldı. Şüpheli Yaşar İpek hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 9 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi.