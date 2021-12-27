Mahkemeden WhatsApp kararı: Rekabet Kurumu haklı bulundu

4'üncü İdare Mahkemesi, WhatsApp'ın, Rekabet Kurumu'nun gizlilik sözleşmesi hakkındaki tedbir kararına itirazını reddetti. Kullanıcıların verilerinin 8 Şubat'tan itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik tedbir kararına yapılan itirazda Mahkeme, Rekabet Kurumu'nu haklı buldu.
WhatsApp’ın 2021 yılının başında yenilemek için harekete geçtiği ancak gelen tepkiler üzerine geri adım attığı gizlilik ilkeleri ile ilgili olarak Rekabet Kurumu ile Facebook arasında yaşanan adli süreçte karar açıklandı.
Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi ise geçici tedbir kararının itirazını reddetti. Soruşturma sonucunda bu verilerin tekrar geriye alınması ve kullanılmasından kişisel verilerin korunmasına aykırı olabileceği belirtildi.
Bunun telafisi olmayan durumları ortaya çıkabileceğine dikkat çekildi. Geçici tedbir kararı alınmasında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı kaydedildi.
|Rekabet Kurulu, 11 Ocak'ta Facebook'un Türkiye'de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat'tan itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği uygulamaya geçici tedbir kararı alınmasına karar vermişti. Facebook ve WhatsApp tarafından da geçici tedbir kararının iptali istemiyle dava açılmıştı.