Mahkemeden WhatsApp kararı: Rekabet Kurumu haklı bulundu

4'üncü İdare Mahkemesi, WhatsApp'ın, Rekabet Kurumu'nun gizlilik sözleşmesi hakkındaki tedbir kararına itirazını reddetti. Kullanıcıların verilerinin 8 Şubat'tan itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik tedbir kararına yapılan itirazda Mahkeme, Rekabet Kurumu'nu haklı buldu.

WhatsApp’ın 2021 yılının başında yenilemek için harekete geçtiği ancak gelen tepkiler üzerine geri adım attığı gizlilik ilkeleri ile ilgili olarak Rekabet Kurumu ile Facebook arasında yaşanan adli süreçte karar açıklandı.