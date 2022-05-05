Mahkemeden 'vicdani ret' kararı: Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar İslam devleti olsa da, diğer dinlere de hoşgörülüdür

Bursa'da, Bölge Adliye Mahkemesi, inancı nedeniyle askere gitmeyi reddeden yurttaşın beraatini "Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar İslam devleti olsa da, diğer dinlere de hoşgörülüdür" ifadeleriyle onayladı.

32 yaşındaki Yakup Bilensir, Hristiyanlığın “Yedinci Gün Advendist” mezhebine mensup olduğunu ve inancı gereği askerlik görevini yerine getiremeyeceğini söyleyerek askere gitmeyi reddetti.

32 yaşındanberi ibadetini aksatmadığını ifade eden 32 yaşındaki Yakup Bilensir yoklama kaçağı sayıldı, 2019’da hakkında “askeri ceza kanununa muhalefet” suçunu işlediği için dava açıldı.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Yaman Demir’in haberine göre Bilensir, savunmasında ibadetlerini aksatmadığını, Londra’daki işleri için sık sık yurtdışına gittiğini ancak hakim karşısına çıktığını ve mensubu olduğu Yedinci Gün Adventist mezhebinde silah tutmanın günah sayıldığını kaydetti.

Yakup Bilensir, kendi inancı gereği silah tutmak günah olduğundan, bedelli askerlik dahi yapamayacağını savundu.

Yerel mahkeme, Yakup Bilensir’in beraatına hükmetti. Yapılan itiraz sonrası dosya Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.

Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin vermiş olduğu beraat kararını "Türkiye Cumhuriyeti her ne kadar İslam devleti olsa da, diğer dinlere de hoşgörülüdür" ifadeleriyle onayladı.