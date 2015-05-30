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Sağlık

Mahkemeden vejetaryen anneye: Oğluna et yedir

İtalya'da boşanmış bir çiftin, oğullarının beslenme şekli konusundaki anlaşmazlığı mahkemeye taşındı

30 Mayıs 2015 20:42

İtalya'da boşanmış bir çiftin, oğullarının beslenme şekli konusundaki anlaşmazlığı mahkemeye taşındı. Mahkeme, vejetaryen eski eşinin oğluna et yedirmediği için şikâyette bulunan babayı haklı buldu ve annenin çocuğa haftada bir kez et yedirmesine hükmetti.

Övgü Pınar’ın BBC Türkçe’de yer alan haberine göre, İtalyan basınındaki haberlere göre, Bergamo kentinde yaşayan çift boşandığında oğullarının velayeti anneye verildi. Çocuğun hafta sonlarını ise babasıyla geçirmesi kararlaştırıldı.

 

Makrobiyotik beslenme

 

İsimleri gizli tutulan eski eşler arasında bu kez de çocuklarının nasıl besleneceği konusunda anlaşmazlık yaşanmaya başladı. Makrobiyotik diyeti (pirinç, tahıl ve sebze bazlı beslenme) benimseyen anne, çocuğuna da et içermeyen bu diyeti uyguluyordu. Babası ise hafta sonları oğlunu fast-food restoranlarında hamburger ve sosis gibi yiyeceklerle besliyordu. Çocuğun babaannesi de hafta sonları ziyaretine giden torunu için et, süt, yağ ve şeker ağırlıklı sofralar hazırlıyordu.

Baba, eski eşinin oğlunu et yemeklerinden mahrum bırakarak düzenli beslenmesini engellediğini öne sürüyor, anne ise oğlunun babasıyla geçirdiği hafta sonlarının ardından eve karın ağrısıyla döndüğünden şikâyet ediyordu.

Çocuklarının beslenme şekli konusundaki anlaşmazlıklarını aralarında çözemeyen eski karı-koca sonunda mahkemeye başvurdu.

Babanın şikâyeti üzerine açılan davada mahkeme geçen karara vardı ve 12 yaşındaki çocuğun et de yemesi gerektiğine hükmetti. Mahkeme, anneye hafta içi en az bir kez et yemeği hazırlamasını emretti. Babaya ise çocuğa hafta sonları en fazla iki öğünde et yedirme kısıtlaması getirdi.

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