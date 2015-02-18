Mahkemeden vahşice kadın öldüren katile 'saygı' indirimi!

Ankara’da, başına poşet geçirdiği kadını, ağzına tüp hortumu bağlayıp hem boğup hem zehirleyerek öldüren katile verilen ömür boyu hapis cezası, mahkemedeki "saygısı" nedeni ile 25 yıla çevrildi.

Türkiye, Mersin’de Özgecan Aslan’ın vahşice öldürülmesini tartışırken, bir kadın cinayeti davasında daha sanığın mahkemedeki saygılı tutumu, iyi hal indirimine gerekçe yapıldı.

Dava dosyasına göre, Yunus Doğan, Ankara’da bir apartmanda yöneticiydi. Ancak işleri nedeniyle sürekli Ankara dışında bulunduğundan, bu görevi karısı Kezban Doğan yürütüyordu. Kezban Doğan, 25 Ekim 2013 günü aidat nedeniyle kapıcı Adem Çıracı ile tartıştı. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Çıracı, talihsiz kadının başına bir poşet geçirip, mutfak tüpü hortumunu da zorla ağzına dayarak, Kezban Doğan’ı vahşice öldürdü.

İşte gerekçeli karar

Davaya bakan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Çıracı’ya önce müebbet hapis cezası verdi. Ancak ceza ‘iyi hal’ indirimi ile 25 yıl hapis cezasına çevirildi. Gerekçeli kararda, şunlara yer verildi:

“Sanık olay yerinde ele geçirdiği bir market poşetini maktulenin başına geçirerek bağladı. Daha sonra bir hortumun ucunu piknik tüpüne, diğer ucunu da poşetin içine soktu. Maktulün nefessiz kaldığını anlayınca poşeti başından çıkardı. Adli Tıp Kurumu raporu da, Kezban Doğan’ın, havasız kalma ve tüp gazı etkisiyle hayatını kaybettiği yönünde.”

'Aralarında husumet yok’

“Sanığın eylemi kasten öldürme kabul edilmiştir. Sanığın mağduru öldürmesini gerektirir bir husumetin var olmadığı, aralarında geçimsizlik bulunmadığı, maktul veya eşinden sanığa yönelik haksız bir hareketin söz konusu olmadığı kabul edilmiş, bu nedenle sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulama koşulları bulunmadığı kanaatine varılmıştır.”

'Saygı indirimi yaptık'

“Her ne kadar katılan vekiller suçunu inkâr ettiği için takdiri indirim nedeni hükümlerin uygulanmaması gerektiğini ileri sürmüşlerse de, sanığın yargılanmanın başından itibaren mahkemeye saygılı tutum ve davranışları, lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmiş ve sanık hakkında TCK 62. maddesinin bu nedenle uygulaması da uygun bulunmuştur.”

'Olay somut, saygı soyut'

Doğan Ailesi’nin avukatı Onur Tatar, vahşi bir cinayet işlediğini savunduğu sanığın cezasında sadece mahkemedeki saygılı tutumu nedeniyle indirim yapılmasını eleştirdi. Tatar, “Somut olay ve suçun işleniş biçimi, sanığın suça yatkınlığı ayrıca değerlendirilmeli. Kadın cinayetleri davasında biraz daha hassasiyet gösterilmeli” diye konuştu.