Mahkemeden utanç tahliyesi



Mardin’de “utanç davası” olarak bilinen N.Ç. olayının bir benzeri başkent Ankara’da yaşandı. Evden kaçan 12 yaşındaki A.U. ile 14 yaşındaki C.Y., savcılığın iddiasına göre 10’u üç günde olmak üzere toplam 13 kez tecavüze uğradı. Çocuklar, savcılık ifadelerinde “rızaları” olduğunu söylediler. 15 yaşından küçük çocuğa karşı cinsel istismarda bulunmak suçlamasıyla tutuklanan 10 kişi suçlamaları kabul etmezken “İki mağdur 19-23 yaşlarında gösteriyordu. Küçük olduklarını bilmiyorduk” dedi. Bu savunma üzerine duruşmaya katılan 14 yaşındaki kız çocuğuna bakan mahkeme heyeti, tutanağa “Mağdurun dış görünüş itibarıyla 17-18 yaşlarında erginlik gelişiminin tamamlamış genç kız görünümünde olduğu gözlemlenmiştir” diye yazdı.

Alican Uludağ'ın Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberine göre, davaya katılan psikolog bilirkişi, C.Y. için “Manipülatif davranışları var, bu yaşam tarzını benimsedi, psikolojik açıdan tedavi edilmeli” dedi. Mahkeme, tutuklu 7 sanığın tahliyesine karar verirken, C.Y.’nin ifadesinde şikâyetçi olduğu 3 kişiyi ise serbest bırakmadı.

Ankara Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 2001 doğumlu A.U. ile 1999 doğumlu C.Y. “ailevi sorunlar” nedeniyle zaman zaman evlerinden kaçtılar. Mağdurelerin, 2013 Ocak ayında tanıştıkları asansör tamircisi ile işsiz bir kişi tarafından Pursaklar’a götürüldüğü belirtilen iddianamede, alkol içirilip sarhoş edilen iki mağdureye cinsel istismarda bulunulduğu belirtildi.

Mayıs-haziran ayında da asansör tamircisi sanık tarafından A.U’ya yönelik birden fazla cinsel istismarda bulunulduğu iddia edildi. Daha sonra bir kez daha evden kaçan iki çocuk, iddiaya göre 3-6 Ekim 2013 tarihleri arasında 10 ayrı cinsel istismar olayına daha maruz kaldı.

Olayın savcılığa intikal ettirilmesi üzerine iki mağdureyle ilişkiye girmekle suçlanan 10 kişi tutuklandı. Yenimahalle Devlet Hastanesi, A.U’nun uğradığı cinsel saldırılar nedeni ile ruh sağlığının bozulduğuna, C.Y.’nin ise ruh sağlığında bir bozulmanın olmadığına ilişkin rapor hazırladı.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan iki kız, “Tüm cinsel ilişkileri ve beraberlikleri rızaları ile yaşadıklarını” iddia etti. Savcılık ise aralarında istismar olayını gerçekleştiren 10 kişinin bulunduğu 16 kişi hakkında açtığı davada, “15 yaşını doldurmayan mağdurelerin rızalarının hukuken değer ifade etmediğini” ifade etti.

İddianamede, “Şüphelilerin alınan savunmalarında atılı suçlamaları kabul etmediklerini beyan etmişseler de mağdurelerin daha önceden tanımadıkları şüphelilere namuslarını ilgilendiren bir konuda kendilerini ortaya koymak suretiyle iftirada bulunmalarını gösterir dosyaya yansıyan bir husumet tespit edilemedi. Şüphelilerin yaşları itibarıyla 12 yaşında olan mağdureler ile arkadaş olmaları ya da tanımadıkları bu mağdurelere sırf yardım amacıyla hareket ettikleri düşünülemez” denildi.

Davanın ilk duruşması Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar, iki kız çocuğunu yardım amaçlı eve götürdükleri ancak cinsel ilişkiye girmediklerini söylediler. Bazı sanıklar da “Biri 19-20, diğeri de 22-23 yaşlarında gösteriyordu”, “Bize yaşlarını büyük söylediler” gibi savunma yaptı.

Duruşmada dinlenen mağdurelerden 14 yaşındaki C.Y., 7 sanıkla cinsel ilişki yaşamadıklarını, sadece 3 sanıkla beraber olduklarını söyleyip bunlardan şikâyetçi oldu. Diğer mağdure ise duruşmaya gelmediği için ifadesi alınamadı.

Psikolog bilirkişi, mağdure C.Y’nin manipülatif davranışları olduğu, bu yaşam tarzını benimsediğibelirterek psikiyatrik ve psikolojik tedavisinin sağlanmasının bu tür olayların oluşumunu engelleyeceğini savundu.

Mahkeme heyeti, bu sırada tutanağa, “Mağdur C.Y.’nin dış görünüş itibarıyla 17-18 yaşlarında, ergenlik gelişimini tamamlamış genç kız görünümünde olduğu mahkememizce gözlemlenmiştir” ifadesini yazdı. Duruşmayı bitiren mahkeme, tutuklu sanıklardan 7’sini tahliye ederken C.Y.’nin şikâyetçi olduğu 3 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.