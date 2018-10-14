Mahkemeden üniversiteye yabancı dil dersi: Kabul edilemez hatalar var

TED Koleji mezunu ve üst düzey İngilizce bilen Osman Murat Kalaycı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü’nce açılan Yardımcı Doçentlik sınavında 60 puan alınca yargıya başvurdu. Yargı, Kalaycı’yı haklı buldu, üniversitenin sınava ilişkin cevap anahtarının yanlışlarla dolu olduğuna hükmetti. Mahkeme kararından sonra sınavda başarılı sayılanların durumunun ise üniversite ve YÖK tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü, yardımcı doçentlik için 21 Ağustos 2017’de, “yabancı dil sınavı” açtı. Kalaycı, sınavda 60 puan alarak başarısız oldu. Kalaycı, “Sınav sonucunda başarısız sayılmasının haksız ve hukuka aykırı olduğu, TED Ankara Koleji mezunu olduğu, yabancı dil sınavında 80 sorudan 73’ünü doğru yaparak A aldığını, bu sınavda başarısız olmasının mümkün olmadığını” gerekçe göstererek rektörlüğe itirazda bulundu. Rektörlük, “Sınavda herhangi bir maddi hataya rastlanılmadı” diyerek itirazı reddetti.

Kalaycı, bunun üzerine Afyonkarahisar İdare Mahkemesi’ne başvurdu. İdare Mahkemesi, sınavın incelenmesi için bilirkişi heyeti atadı. Bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor doğrultusunda karar veren İdare Mahkemesi, sınav ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verirken, karar metninde ise üniversitenin hazırladığı cevap anahtarının yanlışlarla dolu olduğuna vurgu yaptı.

Mahkeme kararında özetle şöyle denildi:

“İngilizce’den Türkçe’ye çeviriye ait cevap anahtarının kabul edilemeyecek hatalarla dolu olduğu ve bire bir çeviriyi oluşturmadığı, İngilizce metinde yer alan birinci cümlenin cevap anahtarında verilen çevrisinin cümle içeriği anlam-kelime-gramer olarak örtüşmediği, ikinci cümlenin çevirisinin cevap anahtarıyla uyuşmadığı, üçüncü cümlenin çevirisinin ise cevap anahtarında hiç yer almadığı, 5’inci cümlenin cevap anahtarında verilen çevriyle ilgili olmadığı, cevap anahtarında bulunan bazı ifadelerin İngilizce metinde hiç yer almadığı, sınavın hangi kriterlere dayanılarak değerlendirildiği konusunda herhangi bir belge veya tutanağa rastlanılmadığı, davacıya ait cevap kağıdına takdir edilen notun ölçme, değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı...”

Mahkeme kararında, “Terminolojiyi doğru kullanma ve gramer kurallarına uyma açısından bakıldığında davacının İngilizce-Türkçe çeviri sınavında 90, Türkçe-İngilizce çeviri sınavında 75 ve ortalama olarak 83 puan alarak başarılı sayılması gerektiği” sonucuna varıldı. Sınava giren 60 kişiden 16’sının başarılı sayıldığı öğrenildi. Üniversitenin mahkemeye sunduğu savunmada ise “Sınav ve sınav cevaplarının herhangi bir maddi hata taşımadığı, söz konusu davacı olan kişinin cevap anahtarıyla sınav kurulunca hazırlanan cevap anahtarının uyuşmadığı, cevap anahtarıyla karşılaştırılıp kişinin bu puanı aldığı ve başarısız olduğunun görüldüğü” kaydedildi.