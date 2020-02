Mahkemeden, tarım arazisinde patlayıcı deposuna ret

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyü yakınında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar değişikliğiyle özel bir firmaya verilen arazide, 140 tonluk dinamit deposu projesini, Edirne İdare Mahkemesi reddetti.

Kayseri merkezli özel bir şirket, Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim Köyü\'ne 5 kilometre uzaklıkta, buğday tarlaları bulunan Demircili Çiftliği mevkiinde 737 metrekarelik arazi kiraladı. Şirket ardından arazide patlayıcı madde deposu yapabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na imar değişikliği başvurusunda bulundu. Bakanlık, geçen yılın Mayıs ayında tarım arazisine patlayıcı madde deposu yapılabilmesi için 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında değişiklik yaparak şirketin başvurusunu onayladı. Edirne İl Özel İdaresi de bölgeye bina yapımı için ruhsat verdi.

Patlayıcı madde deposunun yapılması planlanan mevkide organik tarım yapan Mustafa Caniklioğlu, avukatları aracığıyla Edirne İdare Mahkemesi\'ne başvurarak imar değişikliğinin iptalini istedi. Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği de davaya müdahil olarak tarım arazisine patlayıcı madde deposu yapılmasına karşı çıktı. Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi hazırladığı raporda, patlayıcı deposunda kamu yararı olmadığı gibi, tarım arazilerindeki tarımsal bütünlüğün de bozulacağı belirtildi. Heyet, raporda, planlanan parsellerin Çakmak Barajı Havzası dahilinde ve yer altı suyu besleme alanı içinde bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

\"Söz konusu parsellerin Özel Ürün Arazisi sınıfında bulunduğu ve davaya konu plan için tarım dışı amaçla kullanılmasının mümkün olamayacağı değerlendirilmiştir. Yöre veya bölge halkının kalkınmasında kamuya yararlı bir planlama olarak nitelendirilebilmesi amacıyla kamu kurumlarından alınmış herhangi bir kamu yararı belgesi yoktur. Projenin bölge için zorunluluk hali tespit edilemediği gibi çevre tarım arazilerindeki tarımsal bütünlüğü bozacağı anlaşılmaktadır. Plan ve proje alanı tarımsal açıdan patlayıcı madde deposu tesisi yapımı için uygun bir yer seçimi olarak değerlendirilmemiştir.\"

MAHKEMEDEN RET

Edirne İdare Mahkemesi, bilirkişi heyetinin raporlarına atıfta bulunarak, bahsi geçen bölgenin tarım ve birinci derecede korunacak arazi olduğunu belirtti. Mahkeme kararında, şöyle denildi:

\"Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına getirilen kısıtlamayı ortadan kaldırmayacağı, üst ölçekli plan olan çevre düzeni planında taşınmazların tarımsal niteliği birinci öncelikli korunacak alan olarak belirlenmiş olduğu açık olduğundan, alt ölçekli planlarda tarımsal nitelik ortadan kaldırılacak şekilde plan değişikliği yapılmasının 3194 sayılı İmar Kanunu\'nun 3\'üncü maddesi hükmü gereği üst ölçekli plandaki kullanım maksadına aykırılık teşkil edeceği anlaşıldığından, dava konusu işlemin 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerinde tanımlanan planlama esasları ile şehircilik ilke ve esaslarına aykırı olduğu kanaatine varılmıştır. Dava konusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü\'nün 14/10/2016 tarih ve 16696 sayılı kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline.\"

\'EMSAL NİTELİKTE\'

Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği avukatı Bülent Kaçar, mahkeme kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın hukuksuz plan değişikliğine attığı imzanın geçersiz kaldığını belirterek, \"Bakanlığın plan değişikliğine nasıl imza attığını anlayamıyoruz. Ancak bu karar ile Trakya tarım toprakları üzerinde tarımsal faaliyet dışında hiçbir kalem oynatılamayacağı umarız anlaşılacaktır. Trakya\'nın ve Türkiye\'nin tarım topraklarında yapılmak istenen her tür plana karşı Edirne İdare Mahkemesi\'nin verdiği bu karar önemli ve emsal niteliktedir. İdari işlemlerle, plan değişiklikleriyle kanunun üstüne çıkılamayacağını, kamu yararına, doğaya aykırı davranılamayacağını umarız yetkililer bu kararla çok iyi anlamışlardır. Unutulmaması gereken Trakya\'da hâkim fonksiyonun tarımsal faaliyetler olduğudur. Bir de hukuksuzluğa her zaman karşı çıkan ve çıkacak olan Uzunköprülülerin, Trakyalıların olduğu unutulmamalıdır. Trakya\'da hukuksuzluğa ve doğa talanına karşı anayasal ve yasal haklarımızı kullanarak doğamızı, arazilerimizi korumaya kararlıyız\" dedi.



