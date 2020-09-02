Mahkemeden 'Sultanahmet Köftecisi' kararı: Tek bir sahibi olamaz, artık tarihe ve bölgeye mâl olmuştur

Sultanahmet’te uzun yıllardır ‘Tarihi Sultanahmet Köftecisi’ markası ile hizmet veren Elit Gıda, 6 yıl önce çok yakınlarında bulunan ve ‘Kızılkaya Kardeşler Sultanahmet Köftecisi’ ismi ile çalışan işletmeye marka hakkı ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme geçen ay dava ile ilgili gerekçeli kararını verdi. Mahkeme kararında, "Sultanahmet Köftecisi’ ibaresinin tek bir sahibi olamaz. Artık tarihe ve bölgeye mâl olmuştur" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'ten Özge Eğrkar'ın haberine göre, mahkeme Elit Gıda'nın şikâyeti üzerine marka hakkının ihlal edilip edilmediğinin tespiti için dava dosyasını bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda tarafların belirli farklılıkları kapsayacak şekilde markalarını TPMK nezdinde tescil ettirdiğini belirtti.

Bilirkişi, “Davacı şirket, yıllardır davalı şirketin bu markayı kullandığını bilmesine rağmen 30 yıldır davalının ‘Kızılkaya Kardeşler Meşhur Sultanahmet Köftecisi’ markasına ses çıkarmamıştır. Uzun süre sonra dava açılması çelişkili davranma yasağına aykırılık oluşturmaktadır. Davacı bunca yıldır neredeyse yan yana dükkânlarda sessiz kalmak suretiyle hakkını yitirmiştir” denildi.

Mahkeme geçen ay ki gerekçeli kararında tarafların kullanmak istedikleri markanın ‘Sultanahmet Köftecisi’ ibaresi olduğunu belirtti.

Kararda, “Yıllar boyu Sultanahmet Meydanı çevresindeki köftelerin beğenilmesi ve akıllarda yer etmesi yüzünden sadece taraflar değil üçüncü kişiler dahi bu ibareyi kullanarak müşteri çekmeye çalışmaktadır. Ancak yalnızca bu ibarenin tek bir sahibi olamayacağı artık tarihe ve bölgeye mal olmuş olduğu sonucuna varılmalıdır. Tarafların markalarının farklılaşmış olduğu, tüketicilerin ayırt edebileceği şekilde kullanımın olduğu görülmektedir. Ayrıca tarafların kullanımları eskiye dayanmakta olup bilirkişilerce 30 yıl öncesine dair faturalara ulaşılmıştır. Aradan geçen bu zamana bakılınca artık ticari olarak birlikte var olan kullanımların mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle davanın reddine karar verildi” denildi.