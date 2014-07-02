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Dünya

Mahkemeden Sarkozy kararı: Yolsuzluktan soruşturulsun

Paris Mahkemesi, gizli adli soruşturmayı ihlal etmekle suçlanan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hakkında resmi soruşturma açılmasına karar verdi

02 Temmuz 2014 09:05

Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle ifade vermesi için gözaltına alınan Fransa Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında resmi soruşturma açıldı.

Sarkozy, mali suçlar şubesinde yaklaşık 16 saat süren sorgusunun ardından Paris Mahkemesi'ne gönderildi.

Yargıç, eski cumhrubaşkanı hakkında nüfuzunu kötüye kullanma ve yolsuluk suçlamalarıyla resmi soruşturma başlatılmasını talep etti.

2007 cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasının eski Libya Lideri Muammer Kaddafi tarafından finanse edildiğine dair iddiaları araştıran Fransız sorgu hakimleri, Sarkozy’nin telefonunu geçen yıl dinlemeye aldırmıştı.

Telefon kayıtlarının, Sarkozy'nin, yargıtay üyesi iki başsavcı aracılığıyla hakkındaki yolsuzluk dosyaları konusunda bilgi edindiğini ortaya çıkardığı söyleniyor.

Sarkozy'nin, bu bilgiler karşılığında yargıtay üyelerinden birine Monaco'da görev vaadinde bulunduğu da iddialar arasında.

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