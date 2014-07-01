Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında!

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, "nüfuzunu kötüye kullanma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Böylece Fransa tarihinde ilk kez eski bir cumhurbaşkanı gözaltına alınmış oldu.

Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, hakkındaki soruşturma dosyalarıyla ilgili nüfuzunu kullanarak bilgi sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Reuters'a konuşan yargı kaynakları, 59 yaşındaki Sarkozy'nin Paris'e bağlı Nanterre bölgesinde sorgulandığını belirtti. Adli polise ifade vermeye giden Sarkozy'nin, soruşturmayı yürüten yetkililer tarafından 24 saat süreyle sorgulanabileceği ve gözaltı süresinin 24 saat daha uzatılabileceği belirtildi.

Hayalleri suya düşüyor

Fransa’da 2012’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettikten sonra yeniden siyasete dönerek 2017 seçimlerinde aday olmayı planlayan Sarkozy’nin hayalleri suya düşüyor. Hakkında altı ayrı soruşturma dosyası açılan Sarkozy, bu sabah “nüfuzunu kötüye kullanmak ve yargı ve polis içinde bir şebeke kurarak bilgi sızdırmak” iddialarıyla gözaltına alınarak sorgulandı.

Nanterre Mali Suçlarla ve Yolsuzlukla Mücadele Merkezi polisleri dün de Sarkozy’nin avukatı ve yargı içindeki köstebekleri oldukları iddia edilen iki yüksek savcı Gilbert Azibert ve Patrick Sassoust’yu gözaltına almıştı.

Sarkozy, L’Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için Yargıtay savcılarından Gilbert Azibert’e Monaco’da yüksek bir görev önermekle suçlanıyor.

Savcılar, 2013 yılında Libya devrik lideri Kaddafi’den milyonlarca euro seçim yardımı aldığı öne sürülen Sarkozy’nin telefonlarını dinlemeye aldı. Ancak Sarkozy’nin telefonda aşırı dikkatli olmasından şüphelenerek avukatını da dinleme kararı çıkarttılar. Sonunda eski cumhurbaşkanının polis ve savcıların dinlemesinden kaçabilmek için Paul Bismuth adına bir cep telefonu daha olduğunu tespit ettiler. Ve derhal bu telefonu da dinlemeye aldılar. Telefondan avukatı Herzog ile konuşan Sarkozy’nin L’Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığını tespit ettiler. Yüksek gizlilik içeren dosyalara girme hakkı olan ender isimlerden Başsavcı Azibert’in, Monaco’da üst düzey bir görev için içeriden bilgi sızdırmayı kabul ettiği öne sürülüyor.

Geri dönüşü zor

Fransız yasalarına göre, Sarkozy, hiçbir yasal dokunulmazlık zırhı taşımıyor. Soruşturma hakimleri Sarkozy’nin suça teşebbüs ettiğine hüküm getirirse hakkında soruşturma açılmasını kararlaştıracak. Fransa teamüllerinde hakkında soruşturma açılan bir politikacının, soruşturmadan aklanana kadar politikaya devam etmesi ise olanaksız. Ancak Sarkozy hakkında “şahit sıfatıyla dinlendiği” kararı alınırsa, Sarkozy’nin geri dönüşü mümkün. Ancak hakkında altı ayrı dosya bulunan Sarkozy’nin dönüşü bu durumda hayli zorlaştı.

‘Komplo’

Sarkozy'nin gözaltına alınması, partisi Halk Hareket Birliği'nin (UMP) tepkisine sebep oldu. Parti milletvekilleri, gözaltı kararını komplo olarak değerlendirdi.

Ekim’de yapılacak UMP Kongresi'nde partisinin başına geçeceği söylentileri sonrası gelen gözaltı kararını ilginç bulduğunu belirten Avrupa Parlamentosu Milletvekili Philippe Juvin, adaletin partizan amaçlı kullanılıp kullanılmadığının gelecekte ortaya çıkacağını söyledi.

UMP Kuzey Bölge Milletvekili Sebastien Huygue da Sarkozy'nin geri dönme sürecinde yaşanan gözaltıyı, 'hakimlerin' öfkesi ifadeleriyle değerlendirdi. Nice'in UMP'li Belediye Başkanı Christian Estrosi ise hiçbir eski cumhurbaşkanının böyle bir hile ve nefretle karşı karşıya kalmadığını iddia etti.

UMP’li diğer milletvekili Jean-Pierre Audy ise yargılamayı yasa dışı olarak nitelendirerek, yarın gözaltı kararına karşı büyük bir eylem yapılması için çağrıda bulundu.