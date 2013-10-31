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Mahkemeden polis sendikasına vize, sıra AYM'de

Ankara 9. İş Mahkemesi, polislerin sendika kurmalarına engel olarak gösterilen yasa hükmünün iptali için AYM’ye gitme kararı aldı

31 Ekim 2013 13:38

Ankara Valiliği’nin polis sendikası Emniyet-Sen’in kapatılması için açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Valilik, “Polis sendikası yasalara aykırı kurulmuştur, kapatılmalıdır” demişti, gerekçe ise “Polislerin sendika kurmasına engel olarak gösterilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 15. maddesinin j fıkrasıydı. Ankara 9. İş Mahkemesi ise, polislere sendika yolunu kapatan yasa hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle “iptali için” Anayasa Mahkemesi’ne gitme kararı aldı. Mahkeme, söz konusu yasanın, Anayasa’nın 5, 10, 13 ve 51. maddelerine aykırı olduğu sebebiyle Anayasa Mahkemesi’ne sevk edilmesine hükmetti.

Kararı değerlendiren Emniyet- Sen Genel Başkanı İrfan Çelik, “Bu kararın; idarenin Emniyet-Sen sendikasına bakış açısını olumlu yönde etkilemesini temenni ediyorum. Taraf'tan Sümeyra Tansel'in haberine göre, Bu sendikanın kuruluş amaç ve gerekçesinin tamamen polisin haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik olduğunun bilincine varılmalı. Milletimize ve teşkilatımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Kamu görevlilerinin sendika kurmalarını yasaklayan yasaya, 2013 Türkiye AB İlerleme Raporu’nda da yer verilmişti.

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