Mahkemeden 'özgür iradeli' SGK kararı

Ankara'da, ölen babasının maaşını alabilmek için anlaşmalı olarak eşinden boşanıp, birlikte yaşamaya devam ettiği iddiasıyla hakkında, ''nitelikli dolandırıcılık'' suçundan dava açılan kadın beraat etti.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, anlaşmalı olarak boşandığı eşi R.A. ile aynı evde yaşayan ve ölen babasının bin 239 lira maaşını alan N.A. hakkında, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun şikayeti üzerine ''dolandırıcılıkla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratma'' suçundan dava açtığı belirtildi.

'Özgür irade'

Dava konusu olayda, sanıkların kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile boşandıklarına dikkat çekilerek sanıkların böyle bir kararın varlığına rağmen birarada yaşayıp yaşamama hususunda özgür iradeleri ile davranabilecekleri belirtildi. Bu durumda hak sahibine maaş bağlanıp bağlanılmaması hususunun SGK'nın takdirinde bulunduğu ve usulsüz yapılan bir ödeme ve zarar var ise bunun idare tarafından Hukuk Mahkemelerinde açılabilecek davalar yoluyla tazmin edilebileceği belirtilen kararda "Bu nedenle sanıklara isnat edilen dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının suç konusu olayda oluşmadığına yönelik kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir" denildi. Daire bu gerekçeyle yerel mahkeme kararının onanmasına hükmetti.