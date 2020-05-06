Mahkemeden otogar kararı: İBB’nin işletmesi kamu yararı taşıyor

"Kamu yararı ilkesine uygun"

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İBB Meclisi'nin aldığı kararı yargıya taşıyan Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi, İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Mahkeme, 31 Ocak 2020 tarihinde oy birliğiyle verdiği kararda davayı reddetti. Kararda, 1994 yılında sözleşmesi yapılan otogarın 25 yıllık sözleşme süresinin dolduğuna, İBB Meclisi'nin aldığı kararın kanunlara ve kamu yararı ilkesine uygun olduğuna dikkat çekildi. Meclis kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmeden mahkeme, konunun İBB'nin yetki ve görev sınırları içinde olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi encümeni tarafından 1987 yılında Bayrampaşa'daki 230 dönüm büyüklüğündeki belediye arazisinde otogar yapılması kararlaştırıldı.

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan otogar 5 Mayıs 1994 tarihinde hizmete açılmasının ardından 25 yıl süre ile inşa eden kuruluş tarafından işletildi. Bu süre, 5 Mayıs 2019'da dolmasına rağmen, ilgili yönetim otogardaki işletmeciliğini devam ettirdi.

Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüleri Derneği'nin süre uzatımıyla ilgili talebi, 23 Haziran 2019 seçimleri ile İBB Başkanı Seçilen Ekrem İmamoğlu tarafından, “Otogarı, bilim ve teknolojinin hizmetine açacağız” diyerek reddedildi.

İmamoğlu'nun başkanlığında 11 Temmuz'da toplanan İBB Meclisi, otogardaki otoparkların işletme hakkının 5 yıl süreyle İSPARK AŞ.'ye devredilmesi yönünde karar aldı.

8 Temmuz 2019'da otogardaki otoparkların işletmesi İSPARK AŞ. tarafından devralındı. 9 Eylül 2019'da da otogarın tüm işletme haklarını devralan İBB, ticari işletmelerin kiraya verilmesi için ihale açtı.

Canlı olarak yayınlanan ihaleyi, 25 Aralık 2019'da 27 milyon lira yıllık bedelle ve üç yıl süreyle işletme hakkını İBB İştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ. kazandı.