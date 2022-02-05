Mahkemeden online kreş için para iadesi kararı

Mahkeme: Okul öncesi eğitiminin yüz yüze yapılması gerekir
05 Şubat 2022 10:32
Adana 3’üncü Tüketici Mahkemesi, pandemi nedeniyle online eğitim veren özel kreşler için yeni bir karara imza attı.
Hürriyet’te yer alan habere göre Adana’da yaşayan avukat Nazlı Kesti, 3,5 yaşındaki çocuğunu, özel bir okulun kreşine gönderiyordu. Ancak pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilince küçük çocuk kreşe devam edemedi.
Özel okul, salgın döneminde hafta içi her gün 10’ar dakikalık online eğitim vermeye başladı. Fakat yaşları 3 ila 3 buçuk arasında değişen küçük öğrencilerin derslere ilgisi sağlanamadı, dersler verimsiz geçti.
Aile de bunun üzerine, ödediği ücretin iadesini talep etti. Ancak okul reddetti.