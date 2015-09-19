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Mahkemeden Murat Varol'a üç ay süreyle Deniz Akkaya'ya yaklaşmama cezası

Deniz Akkaya şiddet gördüğü gerekçesiyle sevgilisi Murat Varol'dan şikâyetçi olmuştu

19 Eylül 2015 15:10

Deniz Akkaya ve mahkemelik olduğu işletmeci sevgilisi Murat Varol'un davasından uzaklaştırma kararı çıktı.

Şiddet gördüğü gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Polis Merkezi’ne giderek Murat Varol’u şikayet eden eski manken, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak koruma talebinde de bulundu. Hürriyet'in haberine göre Akkaya, eski sevgilisinin kendisine gönderdiği tehdit içerikli mesajları mahkemeye sundu. Mahkeme, Varol’un üç ay süreyle Akkaya’nın bulunduğu konutta ve çocuğuna da yaklaşmamasına karar verdi.

Karara itiraz eden Varol’un avukatı Mehmet Dedeoğlu dilekçesinde şu iddialara yer verdi: “29 Ağustos günü taraflar arasında küçük bir münakaşa yaşandı. Ancak bu tartışma karşılıklı atışmaya dönüştü. Müvekkilim, deniz akkaya tarafından ağza alınmayacak cümlelerle taciz edildi. Akkaya’yı ikaz eden müvekkilim ‘Artık bu ilişki bitti’ dedi. Bunun üzerine Akkaya, ‘Ben istemeden hiçbir şey bitmez. Gör bak sana daha neler yaşatacağım. Herkese rezil olacaksın’ diye tehdit etti. Taraflar arasındaki itişip kakışma anında Varol, Akkaya’yı kolundan tutmuş, Akkaya kurtulmak isterken duvara çarpmıştır. Buna rağmen Akkaya karakola giderek müvekkilin kendisine şiddet uyguladığı izlenimini yaratacak şekilde asılsız iddialarda bulunmuştur. Tüm bu nedenlerle mahkemece verilen tüm tedbir taleplerinin kaldırılmasını talep ederiz.” Ancak mahkeme, Varol’un tedbire itiraz talebini yerinde bulmayarak reddetti.

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