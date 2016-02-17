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Politika

Mahkemeden MHP'ye 15 gün ek süre

MHP, muhaliflerin kongre talebine karşılık 15 gün ek süre istemişti

17 Şubat 2016 17:11

MHP Genel Merkezi, olağanüstü kongre talebiyle Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesinde muhaliflerin açtığı dava kapsamında hazırlanacak cevap için talep ettiği 15 gün ek süre kabul edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre; muhaliflerin başvurusunun ardından mahkeme, genel merkeze en geç iki hafta içinde yanıtlanması talebiyle tebligat gönderdi.

MHP Disiplin Kurulu Üyesi ve Genel Merkez avukatı Yücel Bulut, mahkemeye başvurarak, kendilerinden istenen cevap yazısının verilen sürede yetiştirilemeyeceğini belirterek ek süre istedi. Mahkeme, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na dayandıran Bulut'un talebini olumlu bularak 2 hafta ek süre verdi.

Daha önce 26 Şubat'a kadar süresi olan MHP Genel Merkezi'nin bu gelişmenin ardından cevap yazısını, mahkemeye en geç 11 Mart Cuma günü teslim etmesi gerekiyor.

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