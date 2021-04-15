Mahkemeden, kadınların vücuduna yazılar yazarak cinsel istismarda bulunan "cinci hoca" hakkında karar

İstanbul'un Esenler ilçesinde kendisini hoca olarak tanıtarak, kadınları taciz ettiği görüntüleri sosyal medyada infial yaratan Burhan Dalğali, ‘Terör örgütü propagandası yapma’ suçundan yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davaya tutuklu sanık Burhan Dalğali gelmezken avukatı mahkemede hazır bulundu. İstanbul Esenler’de kendisini hoca olarak tanıtarak kadınları, evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandıran ve bir kadını taciz ederken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada infial yaratan Burhan Dalğali'nin Abdullah Öcalan posteri önünde, elleri dua eder şekilde çekilmiş ve sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

21 Haziran 2015'te bir iftar programında çekilen fotoğraflarının akrabası olan ve hakkında “Terör örgütü üyeliğinden” dava açılan Tuncer Dalğali tarafından facebook hesabında, “HDP ilçe binasında iftar” yazısıyla paylaşılan fotoğraf üzerine Burhan Dalğali hakkında ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan dava açılmıştı. Açılan davada Dalğali'nin 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

“O zaman her şey süt limandı”

Sözcü'de yer alan habere göre, Dalğali'nin fotoğrafını paylaşan akrabası Tuncer Dalğali, mahkemede tanık olarak dinlendi. Tanık Tuncer Dalğali, “Yüz kişiden fazla insanın katıldığı bir iftardı. O zaman çözüm süreci vardı. Her yer süt limandı. Ben de fotoğrafı paylaştım” dedi.

Mahkeme kararını açıkladı

Mahkeme heyeti, sanık Burhan Dalğali'nin ‘Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 ay hapsine hükmederek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına harar verdi.