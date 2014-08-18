Mahkemeden kadına yönelik şiddet cezası: 2 ayda bir yemeğe götür, çiçek al!

Eskişehir'de mahkeme çocuklarının önünde 17 yıllık eşi Emine Bayram’a tokat atıp, hakaret eden Tuncay Bayram’a eşini yemeğe götürme ve çiçek alma cezası verdi.

Radikal’de yer alan habere göre, mahkeme Bayram'a önce 3 bin 600 lira para cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmada eşinden özür dileyip, sevdiğini söylemesi üzerine mahkeme, bu para cezasını 5 yıl süreyle denetimli serbestlik kapsamına aldı. Ancak mahkeme köyde ikamet eden kocaya; hakaret edip, tokat attığı eşini Eskişehir merkezde bir lokantaya götürüp yemek ikram etmek ve bir çiçekçiden büyük bir buket çiçek alma cezası verdi. Ayrıca mahkeme, sanığın eşine ısmarladığı yemek ile aldığı çiçeğin faturasını mahkemeye sunmasına karar verdi.

Eşine tokat atmıştı

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde ikamet eden ve 17 yıllık evli olan iki çocuklu Tuncay Bayram ( 44) ve Emine Bayram (43) çocuklarının gözü önünde tartıştı. Tartışma sırasında Tuncay Bayram, eşi Emine Bayram’a hakaret etti ve bir tokat attı. Bunun üzerine Emine Bayram, babası Mehmet Yüce’nin evine gitti ve eşinden şikayetçi oldu. Emine Bayram, babası tarafından doktara götürülürken eşi Tuncay Bayram hakkında kamu davası açıldı.

‘Eşime vurduğum için pişmanım’

Davacı Emine Bayram mahkemede, kocasının kendisini darp edip, küfür ettiğini bu nedenle şikayetinin devam ettiğini ancak mahkeme huzurunda şahsına bir daha şiddet uygulamayacağını ve küfür etmeyeceğine dair söz vermesi halinde eşini affedeceğini belirtti. Mahkemede, hakkındaki iddiaları kabul eden sanık Tuncay Bayram, "Eşime vurduğum ve hakaret ettiğim doğrudur, pişmanım. Eşim vurmadan önce kötü sözler konuştu, beni tahrik etti.” dedi. Mahkeme huzurunda eşine bir daha şiddet uygulamayacağına dair söz veren Tuncay Bayram, eşinden özür diledi ve kendisini çok sevdiğini anlattı.

Bunun üzerine Emine Bayram, eşine yönelik şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Kayınpeder olan tanık Mehmet Yüce de karı koca arasına girmek istemediğini, kızının yanına gelince, isteği üzerine doktora götürdüğünü ve olayın bu aşamaya geldiğini anlattı. Mahkeme Başkanı Kemal Karanfil’in, sanık Tuncay Bayram’a nasihatte bulunması ve eşine şiddet uygulamayacağına dair söz alması sonrasında, Tuncay Bayram, duruşmada kayın Mehmet Yüce’nin elini öptü, eşinden helallik istedi.

Dosyayı son kez inceleyen mahkeme, açılan kamu davasını, şikâyetten vazgeçilmesi üzerine düşürdü. Ancak mahkeme, sanığın kasten yaralama suçunu işlediği, bunu da eşine karşı işlediğinden dolayı sanığın 3 bin 600 lira para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığa mahkemedeki hali, ekonomik ve bir daha bu suçu işlemeyeceği kanaatine varıldığı ifade edilen mahkemede, bu para cezası 5 yıl süreyle denetimli serbestlik kapsamına alındı.

Mahkeme, denetim süresi içerisinde kararın kesinleştiği tarihten itibaren iki ay içerisinde bir seferliğine mahsus olmak üzere, sanığın eşini baş başa yemeğe götürme ve bir buket çiçek alma ve bunların faturasını mahkemeye ibraz etmesine karar verdi.