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Mahkemeden jet karar: Velayet, "anne şiddeti”ni gizli kamerayla kaydeden babaya verildi

Çocuğun geçici velayeti, hakkında darp iddiasıyla 3 aylık uzaklaştırma kararı verilen ve soruşturma açılan anneye verilmişti

12 Aralık 2017 21:52

Zonguldak’ın Gökçebay ilçesinde eşinin 2 yaşındaki kızlarını darp etmesine ilişkin görüntüleri gizli kamerayla kaydeden baba Erdem Tülübaş, hızlı bir mahkeme kararıyla kızının velayetini aldı. 

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, Çorlu’da bir mahkeme, darp görüntülerinin Tülübaş’ın avukatı Ümit Aydemir tarafından sunulması ve velayet konusunda "sosyal çalışmacı raporu"nun ardından velayet konusundaki kararını değiştirdi ve küçük kızın velayetini anneden alarak babaya verdi.

Zonguldak’ta yaşanan olayda 29 yaşındaki Erdem Tülübaş, 27 yaşındaki eşinin 2 yaşındaki kızları Esila'yı darp etmesini evin salonuna yerleştirdiği gizli kamerayla kaydederek, evden 3 ay uzaklaştırma cezası almasını sağlamıştı. Eşinin kızını dövdüğünü gizli kamera tespit eden Erdem T., görüntüler ile polise giderek şikâyetçi olmuş ve gözaltına alınan Tuğba T., savcılığa sevk edilmişti. Kızını dövmediğini iddia eden Tuğba T.'ye görüntüleri izleten savcı, anne hakkında soruşturma açmış ve 3 ay evden uzaklaştırma cezası verildi. 

Çift karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açarken, uzaklaştırma süresi sona eren Tuğba Tülübaş’ın polis ve avukatıyla Gökçebey'deki evine gitmesi ve mahkeme kararıyla kızını almasının ardından Erdem T., "Onun elindeyken tehlikede olduğunu düşünüyorum. Ben çocuğumun canından endişeliyim” açıklamasında bulunmuştu.

Erdem T.'nin avukatı Ümit Aydemir, karşı tarafın Çorlu'daki mahkemeye verdiği dilekçe ile çocuklarının geçici velayetini aldığını kendilerinin de ellerindeki görüntüleri mahkemeye ulaştırarak velayeti alma talebinde bulunacaklarını söylemişti.

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"Çocuğumun canından endişeliyim"

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