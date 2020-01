'Anne şiddeti'ni gizli kamerayla kaydeden baba: Çocuğum tehlikede, velayetini istiyorum!

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, 29 yaşındaki Erdem T., eşi 27 yaşındaki Tuğba T.'nin 2 yaşındaki kızları Esila'yı darp etmesini evin salonuna yerleştirdiği gizli kamerayla kaydederek, evden 3 ay uzaklaştırma cezası almasını sağladı. Erdem T., eşinin Çorlu'da açtığı boşanma davasında mahkemenin kızını geçici velayet ile eşine vermesine tepki gösterdi. Erdem T., "Onun elindeyken tehlikede olduğunu düşünüyorum. Ben çocuğumun canından endişeliyim" diyerek çocuğunun velayetini istediği belirtti.

İlçede esnaflık yapan Erdem T., 4 yıl önce görücü usulüyle tanıştığı Tuğba T. ile evlendi. Çiftin, 2 yıl sonra Esila adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Erdem T., kızının vücudundaki morlukları görünce eşinin darp ettiğinden şüphelenerek evin salonuna gizli kamera yerleştirdi. Eşinin kızını dövdüğünü gizli kamera tespit eden Erdem T., görüntüler ile polise giderek şikâyetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Tuğba T., ardından savcılığa sevk edildi. Savcı, kızını dövmediğini iddia eden Tuğba T.'ye görüntüleri izletti. Tuğba T. hakkında soruşturma açılırken 3 ay evden uzaklaştırma cezası verildi. Bu sürede Erdem T. Zonguldak'ta, Tuğba T. ise ailesinin bulunduğu Çorlu'da boşanma davası açtı. Tuğba T., kızının geçici velayetini alarak evden uzaklaştırma cezasının bittiği geçen cuma günü polis ve avukatıyla Gökçebey'deki evine gitti. Erdem T., eşinin mahkeme kararıyla kızını almasına tepki gösterdi.

Erdem T.'nin avukatı Ümit Aydemir, karşı tarafın Çorlu'daki mahkemeye verdiği dilekçe ile çocuklarının geçici velayetini aldığını kendilerinin de ellerindeki görüntüleri mahkemeye ulaştırarak velayeti alma talebinde bulunacaklarını söyledi.

Görüntüleri izleyince polise gitti

Eşinin, kızını dövdüğünü izleyince dünyasının yıkıldığını belirten Erdem T., şöyle dedi:

"Ben her akşam eve geldiğimde kollarında, ayaklarında morluk izleri görüyordum. Bana düştü, sağa sola vurdu diyordu. Bende her gün çocuk düşer mi diye şüphelendim. Eve gizli kamera yerleştirdim. O görüntüleri gördüğüm zaman başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. O görüntüleri alıp polise şikayette bulundum. Savcı 3 ay evden uzaklaştırma cezası verdi. Eşim Çorlu'ya gitti. Orada dava açmış. Mahkeme kararıyla çocuğumu aldı. Mahkeme bu görüntüleri görse çocuğumu vermez diye düşünüyorum. Onun avukatı da görüntülerden haberi yoktu. Elimde çocuğumu dövdüğüne dair görüntüler olduğunu söyledim. Şimdi çocuğum onun elinde. Çocuğum resmen ölüme gitti oraya. Burada bu şiddeti yapan orada onu yapmaz mı Sosyal hizmetlere başvurdum. Çocuğu her gün kontrol ettiklerini söylediler. Ben mağdurum. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Benim çocuğumu geri getirin. Çocuğum bensiz uyumaz. Onu geri istiyorum. Ne olursunuz bana yardım edin. Onun elindeyken tehlikede olduğunu düşünüyorum. Ben çocuğumun canından endişeliyim."