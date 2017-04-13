Mahkemeden Helin Avşar'a ret

Trafikte alkollü yakalanan Helin Avşar hakkında dava açıldı. Avşar, aracı başka birinin kullandığını söyleyip bir valeyi şahit göstermek istedi, mahkeme reddetti.

Helin Avşar, 2015 yılında Beşiktaş'ta yapılan trafik kontrolünde alkollü yakalandı. 2.04 promil alkollü çıkan Avşar'a dava açıldı. Ancak Helin, mahkemede aracı kullanmadığını söyledi.

Mahkeme ifadelerini inandırıcı bulmadı

Milliyet'te yer alan habere göre Avşar, mahkemede aracı Sercan Yaşar'ın kullandığını iddia etti. Yaşar, onu doğruladı. Ancak mahkeme ifadelerini inandırıcı bulmadı. Avşar bunun üzerine gittikleri barın valesini şahit göstermek istedi ancak mahkeme "gerek yok" diyerek talebi reddetti.