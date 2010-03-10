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Yaşam

'Mahkemeden düğüne gitmeme' cezası çıktı

Erzurum'da elektrik saatinin mührünü bozduğu gerekçesiyle yargılanan 77 yaşındaki kadına “5 ay süreyle düğünlere gitmeme cezası” verildi.

10 Mart 2010 02:00

 

T24- Erzurum'da elektrik saatinin mührünü bozduğu gerekçesiyle yargılanan 77 yaşındaki kadına “5 ay süreyle düğünlere gitmeme cezası” verildi.

Hilalkent semtinde 25 yaşındaki kızı ile birlikte yaşayan Sevim K., hastalanınca elektrik borcunu ödeyemedi. Aras Elektrik Dağıtım Şirketi ekipleri, birkaç aya ait faturaların tahsil edilmemesi üzerine evin elektriğini keserek sayacı mühürledi. Sevim K, kızının bakımını yapabilmek için saatin mührünü açarak evine elektriği yeniden bağladı. Sevim K hakkında, yapılan suç duyurusu üzerine Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında Sevim K.'ya Denetimli Serbestlik uygulaması kapsamında “5 ay süreyle düğünlere gitmeme cezası” verildi.

Sevim K. duruşma sonrasında “Saatin mühürlendiğini bilmiyordum, Allah devletten razı olsun, bilmeden yaptığım hata yüzünden beni mağdur etmedi. Düğünlere gitmeme cezası vermişler. Zaten benim bu yaştan sonra düğüne gidecek halim mi var ki” diye konuştu.

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