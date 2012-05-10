'Kötü muameleden' beraat etti, eve gidince eşini öldürdü!

İzmir'de 62 yaşındaki Ahmet T. 'aile fertlerine kötü muamele etmekten' yargılandığı davada para cezasına çarptırılınca karısını bıçaklayarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, geçen yıl kasım ayında hakkında ''aile fertlerine kötü muamele etmekten'' dava açılan Ahmet T. (62), Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında verilen hapis cezası 3 bin lira para cezasına çevrildi.
Duruşmadan çıkıp Basın Sitesi Mahallesi 9202 Sokak'taki eve gelen Ahmet T, eşi Fatma T. (56) ile ''ceza alma'' meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu, Ahmet T'nin, eşini bıçakladığı öne sürüldü. Fatma T. olay yerinde yaşamını yitirdi, şüpheli koca Ahmet T, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.