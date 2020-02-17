Yargıdan bekçiler için bir karar daha: Kimlik soramazsın

Bekçilere kimlik sorma yetkisi getiren yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeyi beklerken kanun çıkmadan kimlik soran bekçinin aleyhine bir karar daha çıktı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Van'ın Tuşba ilçesinde bekçiler, durdurdukları R.D'den kimlik göstermesini istedi. 3 Ocak’ta yaşanan olayda, bekçilerin böyle bir yetkisinin olmadığını söyleyen R.D. kimliğini bekçilere vermedi. Bunun üzerine bekçiler R.D. adlı genci İkinisan Polis Karakolu'na götürdü. R.D.'ye "görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermemek" iddiasıyla Kabahatler Kanunu'na göre 187 TL para cezası kesildi.

R.D., avukatı aracılığıyla 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne para cezasının kaldırılmasına yönelik başvuru yaptı. Mahkeme, 31 Ocak'ta idari cezanın kaldırılmasına karar verdi.

Mahkeme gerekçe olarak henüz bekçilerin kimlik sorma gibi bir yetkisinin olmadığını belirtti. Benzer kararlar başka mahkemeler tarafından da alınmıştı.

İzmir'de benzer karar alındı

İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi de geçen kasım ayında, mahalle bekçilerin yetkileriyle ilgili verdiği kararda, “Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nun polislere verdiği kimlik sorma ve kaba üst araması yapma yetkisi bekçilere verilmemiştir” dedi.

Bekçilere geniş yetkiler veren yasa teklifi Meclis'te

Öte yandan AKP milletvekilleri tarafından meclise getirilen Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Bekçilere durdurma, kimlik sorma, sorgulama ve silah kullanma gibi geniş yetkiler içeren teklifteki düzenlemeler şöyle: