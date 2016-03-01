Mahkemeden Apple lehine karar



Kaliforniya’da daha önce görülen davada mahkeme, FBI ve Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin (DEA) talebini değerlendirerek Apple’ın bir uyuşturucu satıcısının telefonunun kilidinin kırılmasında hükümet makamlarına yardımcı olmasına hükmetmişti. Hâkim, kararını 1789 yılında kabul edilen, mahkeme sorumluluk ve yetkilerini düzenleyen “All Writs Act”e dayandırmıştı. Yasa hâkimlere gerekli her tür tedbiri alma hakkı tanıyor.

Amerikan hükümeti New York’taki uyuşturucu davasında da benzer bir talepte bulundu, ancak bu kez istediğini alamadı. Brooklynli Hâkim James Orenstein Apple’a iPhone’un güvenlik kilidini kırması için emir vermek için mahkemenin gerekli yasal yetkiye sahip olmadığına hükmetti. 50 sayfalık gerekçeli kararda ABD Kongresi’nin bu tür davalar için bir yasa tasarısını görüştüğü ancak bu tasarının kabul edilmediğine dikkat çekildi. Gerekçeli kararda “Kongre aynı sonuca yol açacak yasamayı görüşmüş ancak kabul etmemiştir” denilirken 18’inci yüzyıldan kalma All Writs Act’in bu davaya uygulanamayacağı kaydedildi.

New York’taki kararın Kaliforniya’daki dava üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmuyor ancak Apple’ın yüksek mahkemede yapacağı temyiz başvurularında tezini güçlendirmiş oluyor.

Apple ayrıca San Bernardino saldırısını düzenleyen ve 14 kişiyi öldüren Seyid Faruk ve eşinin telefonlarının kilitlerinin kırılmasında da baskı altında. Kaliforniya'daki davada mahkeme, Apple'ın FBI'ya yardımcı olmasına hükmetmişti.