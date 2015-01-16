T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mahkemeden 16:9 kararı: Önce parayı öde sonra tıraşla

Şirket, tüm süreçlerin idarenin bilgisi ve onayı dahilinde yapıldığını, bu durumda idarenin tazminat ödemesi gerektiğini belirterek işlemin iptal edilmesini istedi

16 Ocak 2015 12:31

İstanbul ’un tarihini siluetini bozduğu gerekçesiyle tıraşlanmasın karar verilen 16/9 gökdelenleri için mahkemeden yeni karar çıktı. Tıraşlanacak katlarda daire sahibi olan şirketin Zeytinburnu Belediyesi’ne açtığı davada mahkeme önce dairelerin parasının ödenmesine hükmetti.

Cumhuriyet'ten Özlem Güvemli'nin haberine göre, Tarihi Yarımada’nın siluetine bıçak gibi saplanan ve daha inşaatı başlamadan tartışma konusu olan 16/9 gökdelenleri için verilen “tıraşlama” kararında yeni bir gelişme yaşandı. Gökdelenlerin tıraşlanması gereken B Blokun 10. katında daire sahibi olan bir şirket yıkım kararı veren mahkeme kararı doğrultusunda encümen kararı ile “yapı tatil tutanağı” düzenleyen Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’na dava açtı.

Şirket, tüm süreçlerin idarenin bilgisi ve onayı dahilinde yapıldığını, bu durumda idarenin tazminat ödemesi gerektiğini belirterek işlemin iptal edilmesini istedi. Zeytinburnu Belediyesi de savunmasında mahkeme kararları doğrultusunda taşınmazın plansız ve ruhsatsız durumda kaldığı, ortaya çıkan hukuki durum nedeniyle encümenin yıkım kararı aldığını belirterek davanın reddini istedi.

ETİKETLER

silüetmahkemeistanbulzeytinburnu belediyesi

İlgili Haberler

'İstanbul'un siluetini bozan' şirket bu kez de Etiler'de tartışma konusu oldu

16/9 kulelerinin sahibi Astay Gayrimenkul'un başvurusu ile Etiler Belediye Sitesi’nde şirketin teklifini reddeden dairelerin elektrik, su ve gazı kesildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24