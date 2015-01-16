Mahkemeden 16:9 kararı: Önce parayı öde sonra tıraşla

İstanbul ’un tarihini siluetini bozduğu gerekçesiyle tıraşlanmasın karar verilen 16/9 gökdelenleri için mahkemeden yeni karar çıktı. Tıraşlanacak katlarda daire sahibi olan şirketin Zeytinburnu Belediyesi’ne açtığı davada mahkeme önce dairelerin parasının ödenmesine hükmetti.

Cumhuriyet'ten Özlem Güvemli'nin haberine göre, Tarihi Yarımada’nın siluetine bıçak gibi saplanan ve daha inşaatı başlamadan tartışma konusu olan 16/9 gökdelenleri için verilen “tıraşlama” kararında yeni bir gelişme yaşandı. Gökdelenlerin tıraşlanması gereken B Blokun 10. katında daire sahibi olan bir şirket yıkım kararı veren mahkeme kararı doğrultusunda encümen kararı ile “yapı tatil tutanağı” düzenleyen Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’na dava açtı.

Şirket, tüm süreçlerin idarenin bilgisi ve onayı dahilinde yapıldığını, bu durumda idarenin tazminat ödemesi gerektiğini belirterek işlemin iptal edilmesini istedi. Zeytinburnu Belediyesi de savunmasında mahkeme kararları doğrultusunda taşınmazın plansız ve ruhsatsız durumda kaldığı, ortaya çıkan hukuki durum nedeniyle encümenin yıkım kararı aldığını belirterek davanın reddini istedi.