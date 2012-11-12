KCK davasında sanıklar, avukatlar ve izleyiciler duruşma salonunu terk etti

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan büyük salonda görülen duruşmaya, çoğu gazeteci 33 tutuklu sanık ile 8 tutuksuz sanık katıldı.



Duruşma başlamadan önce, 22 Eylül'de açlık grevine başladığı belirtilen tutuklu sanık Ayşe Oyman, kendini iyi hissetmediği için bir sanık eşliğinde salondan ayrıldı.



Duruşmaya, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eşbaşkanı Helene Flautre, Avrupa Parlamentosu görevlisi ve Polonya Milletvekili Jaroslaw Walesa, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) milletvekilleri Pervin Buldan ve Mülkiye Birtane, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Orhan Birgit ve Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Turgut Kazan, bazı gazeteciler ve sanık yakınları izleyici olarak katıldı.





Salonda yer tartışması



Duruşma başlarken, sanık avukatlarının bulunduğu kısımda oturan TGC Başkanı Orhan Birgit, aynı zamanda avukat olan Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Turgut Kazan ve yine avukat olan kızı Aslı Kazan'ı uyaran Mahkeme Heyeti Başkanı Ali Alçık, bu kişilerin yerlerinden kalkarak izleyici bölümüne geçmelerini istedi.



Turgut Kazan'ın, ''Avukatım. Diğer adliyelerde oturuyoruz'' diyerek itirazı üzerine Başkan Alçık, ''Lütfen izleyici bölümüne geçin. Sizin yeriniz orası değil. Askerler lütfen yardımcı olalım'' dedi.



Başkan Alçık'ın, Turgut Kazan'ın yer değiştirmesi için askerlere talimat vermesine kimi avukatlar tepki gösterirken, Turgut Kazan da, ''Kaç asker göndereceksiniz-'' diye sordu. Başkan Alçık, ''Lütfen olayı sulandırmayın'' diye konuştu.



Avukat Kazan ve yanındakilerin yer değiştirmesinin ardından başlayan duruşmada sanıkların kimlik tespiti yapıldı.



Başkan Alçık'ın isimlerini okuyarak söz verdiği bazı sanıklar, adreslerini Kürtçe ve 'Hemşince beyan etti. Bazı sanıklar da adres vermeyerek, Kürtçe bilen tercüman istedi. Bu beyanları adres kabul eden Başkan Alçık, Kürtçe tercüman talebini belirten sözlere karşılık, ''Adresinde oturur'' ifadelerini kullandı.





Sanıklar açlık grevinde



Tutuklu sanıklardan Kenan Kırkaya söz isteyerek, cezaevlerinde sürdürülen açlık grevi eylemiyle ilgili konuşmak istediğini söyledi. Mahkeme Başkanı Ali Alçık da,''Açlık grevi hakkında burada söz hakkı vermeyeceğim. Bunun davayla ilgisi yok'' dedi.



Sanık Kırkaya'nın, ''Aramızda ölüm sınırında olanlar var. Kendimizi ifade edemeyeceksek burada ne işimiz var. Biz anadilde savunma amacıyla eylemdeyiz. Bizi burada dinlemek zorundasınız'' ifadeleriyle ısrarını sürdürmesine karşılık Başkan Alçık, bir kez daha söz hakkı vermeyeceğini belirtti. Sanık avukatlarından Gülizar Tuncer ise, ''Davanın sanıklarının tamamı açlık grevinde. Söz hakkı vermelisiniz'' dedi.



Başkan Alçık ise, konuşmaya devam eden sanık Kırkaya'ya, ''Lütfen konuşmayın daha fazla. Zabıta geçmiyor zaten. Boşuna konuşuyorsunuz. Böyle devam edersen salondan çıkaracağım. İsteyen varsa dışarı çıkabilir'' diyerek, jandarma görevlilerinden sanığı dışarı çıkarmasını istedi.



Bunun üzerine diğer sanıklar da salondan çıktı. Bu sırada izleyiciler de sanıkları alkışladı. Başkan Alçık, duruşmaya 15 dakika ara verdi.





İkinci kez ara

Aranın ardından başlayan duruşmaya alkışlı protestoda bulundukları gerekçesiyle sanık yakınları alınmadı. Sanıklar da Mahkeme Heyeti'nin kararını protesto ederek duruşmaya girmedi. Sanık avukatları söz istedi, ancak Mahkeme Başkanı Ali Alçık iddianamenin okunmasına geçileceğini belirterek avukatlara söz vermedi. Avukat Gülizar Tuncer ''Sanık yok, izleyici yok, avukat yok, kime iddianame okuyacaksınız- Burası kışla mı'' diyerek itiraz etti. Tuncer'e diğer sanık avukatlarının da destek vermesi üzerine duruşmaya ikinci kez 15 dakika ara verildi.





Gazeteciler yargılanıyor



Sanıklar Nurettin Fırat, Ertuş Bozkurt, Mazlum Özdemir, Turabi Kişin, Ramazan Pekgöz, Şehmus Fidan, Hüseyin Deniz, Yüksel Genç, Nevin Erdemir, Semiha Alankuş, Davut Uçar ve Kenan Kırkaya'nın, ''silahlı KCK/PKK terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 15 ile 22,5'ar yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, Ziya Çiçekçi, Saffet Orman ve Enis Yalçın'ın ''silahlı KCK/PKK terör örgütü üyesi olmak'' ve ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek'' suçlarından 9,5 ile 20'şer yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



İddianamede, Çağdaş Ulus, Zeyneb Ceren Kuray, Sibel Güler, Mehmet Emin Yıldırım, Zuhal Tekiner, İrfan Bilgiç, Ömer Çelik, Haydar Tekin, Ömer Çiftçi, Selahattin Aslan, Dilek Demiral, Nahide Ermiş, Çağdaş Kaplan, Nilgün Yıldız, Çiğdem Aslan, Cihan Ablay, Sadık Topaloğlu, Ayşe Oyman, İsmail Yıldız, Fatma Koçak, Oktay Candemir, Pervin Yerlikaya Babir, Şerafettin Sumeli, Eylem Sürmeli, Sultan Güneş Ünsal, Murat Eroğlu, Ülkem Evrim Kepenek, Hamza Sumeli ve Arzu Demir'in de ''silahlı KCK/PKK terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 7,5 ile 15'er yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.