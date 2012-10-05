Mahkeme 'yüzde 99 tecavüz' raporunu yetersiz buldu, beraat kararı verdi!

Bitlis'te tecavüz sonucu hamile kalan N.Y. altıncı ayda düşük yaptı. Adlî Tıp raporunda bebeğin babasının yüzde 99.9 oranında S.İ. olduğu belirtildi. Mahkeme, S.İ.’nin beraatine karar verdi.

Aysun Yazıcı'nın Taraf'ta yer alan haberine göre, Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi çok tartışılacak bir beraat kararına imza attı. Mahkeme, hafif derecede zekâ geriliği bulunan N.Y.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan S.İ.’nin beraatine karar verdi. S.İ.’den hamile kalarak altıncı ayda düşük yapan N.Y.’nin düşürdüğü çocuğun S.İ.’den olduğunun DNA testiyle ispatlanması mahkemeyi ikna etmeye yetmedi.

Bitlis’in Hizan İlçesi’nde yaşayan N.Y.’nin Hizan Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadeye göre, N.Y., S.İ. adlı kişinin defalarca tecavüzüne uğradı. N.Y.’nin ailesinin şehir dışına gittiği bir gün S.İ. eve geldi. Genç kız S.İ.’nin kendisini bayıltarak tecavüz ettiğini söyledi. Tehdit edildiğini ve korktuğu için yaşadıklarını kimseye anlatamadığını belirten N.Y. hamileliğinin altıncı ayında düşük yaptı ve cenini evinin yakınındaki bir yere gömdü. N.Y.’nin davranışlarından ve ortaya çıkan rahatsızlıklardan şüphelenen ailesi N.Y.’yi konuşturdu.

Ceninden kemik örnekleri alındı

Olayın ortaya çıkması üzerine aile, S.İ. hakkında suç duyurusunda bulundu. Açılan davada savunma yapan S.İ., N.Y. ile hiçbir zaman birlikte olmadığını ve N.Y.’nin yalan söylediğini iddia etti. Bunun üzerine mahkeme, ceninin mezarının açılarak DNA testi yapılmasına karar verdi. Ceninden kemik örnekleri alınarak inceleme yapıldı. Adlî Tıp raporunda bebeğin babasının yüzde 99.9 oranında S.İ. olduğu belirtildi. Bunların yanı sıra, Bitlis Devlet Hastanesi ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi de N.Y.’nin tecavüzden dolayı “ruh sağlığının” bozulduğunu söyledi.

'Kadının beyanı esas alınmalı'

Delilleri değerlendiren mahkeme TCK’nın 223. maddesi uyarınca, “suçun sanık tarafından işlendiğine dair yeterli kanıt bulunamadığı” gerekçesiyle S.İ.’nin beraatine karar verdi. Aile, avukatları Eren Keskin aracılığıyla karara itiraz etti. N.Y.’nin hem tecavüze uğradığını hem de mağduriyetini ispatlamak zorunda bırakıldığını söyleyen Eren Keskin, “İnanılmaz bir karar verildi. Böyle durumlarda Avrupa’daki yargılamalarda olduğu gibi kadın beyanının esas alınması gerekiyor. Çok yanlış bir karar. Temyize gideceğiz” dedi. Bağımsız kurumlardan da rapor alınması gerektiğini söyleyen Keskin, “Adlî Tıp istenen cevabı olaydan aylar sonra veriyor. Bu zaman içerisinde kişinin tecavüze uğradığına ilişkin vücuttaki kanıtlar yok oluyor” diye konuştu.