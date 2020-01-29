Mahkeme, YÖK'ün kararını kaldırdı: ODTÜ Rektörü Verşan Kök yargılanabilir

Ankara 11. İdare Mahkemesi, Yüksek Öğretim Kurumu’nun, ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkındaki görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılmamasına ilişkin kararını iptal etti.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ODTÜ’de yapılan ağaç katliamına izin veren Verşan Kök hakkında görevini kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma açılması için YÖK'e başvurmuştu. YÖK, ODTÜ rektörü Verşan Kök hakkında işlem yapılmamasına karar verdi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kararı yargıya taşıdı. Ankara 11. İdare Mahkemesi, Yüksek Öğretim Kurumu’nun görevini kötüye kullanan ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında işlem yapılmamasına ilişkin kararını iptal etti.

"Kök yargı önünde cezalandırılana kadar sürecin peşini bırakmayacağız"

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ODTÜ geleneğini ve yeşil aksını parçalayacak KYK yurdunun yapılmaması için nöbet tutan öğrencilere acımasızca yapılan polis müdahalesinin ve ağaç katliamının hesabını beraber soracaklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu konuda da ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında YÖK’e başvurmuştuk. YÖK, 3194 sayılı imar mevzuatına aykırı şekilde, alanda işlem tesis edilmesine, ruhsat olmadan şantiye binalarının yapılmasına onay veren Verşan Kök hakkında inceleme başlatmıştı. Şimdi bu tahribatı yaratanlardan hesap sormak ve ODTÜ’de iyileştirici uygulamalar yapmak zorunluluğumuzdur. ODTÜ’ye telafisi mümkün olmayan zararlar vermeye devam edeceği hal ve tavırlarından belli olan Rektörün de acilen ODTÜ’den uzaklaştırılması ve yönetim yetkisinin yürütülmesinin durdurulması gerekmektedir. ODTÜ yolu ve kavaklık ağaçlandırılmalı, kamu zararı Melih Gökçek ve Verşan Kök’ten tazmin edilmeli. Kök ve Gökçek yargı önünde cezalandırılana kadar sürecin peşini bırakmayacağız"

Candan, “Ankara 11. İdare Mahkemesi, gerekçesinde YÖK'ün kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, YÖK'ün işlem yapılmamasına ilişkin kararını iptal etmiştir” dedi.