Mahkeme: YÖK atamada tarih oyunu yaptı

Ankara 15. İdare Mahkemesi, rektör atamasındaki kararının gerekçesini açıkladı: YÖK, kısmi statüden çıkmak için rektörlüğe atandıktan bir gün sonra dilekçe veren Füzün’ün talebini bir ay sonra onayladı ancak kısmi statüden bir ay önce çıkmış gibi işlem yaptı.





İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne seçimde en yüksek oyu alan ve YÖK’ün hazırladığı üç kişilik listede ilk sırada bulunan Prof. Sedef Gidener’in yerine, ikinci sıradaki Prof. Mehmet Füzün’ü atayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün atama işleminin yürütmesini durduran Ankara 15. İdare Mahkemesi, kararının gerekçesini açıkladı.

Kararda, rektörlüğe atanan Füzün’ün, Gül’ün atama işlemini yaptığı 5 Ağustos 2008’de üniversitede kısmi statüde (yarı zamanlı) görev yaptığı, YÖK Kanunu’na göre bu statüdeki kişilerin rektör olamayacakları belirtildi.



Geriye dönük işlem

Füzün’ün, rektörlüğe atandığı 5 Ağustos’ta kısmi statüde yer aldığı, atandıktan bir gün sonra 6 Ağustos’ta diğer koşulları yerine getirmeden YÖK’e doğrudan devamlı statüye geçme başvurusu yaptığı anlatıldı. Kararda, YÖK’ün de diğer koşullar bulunmamasına rağmen kabul ettiği başvuruyu, 3 Eylül 2008’de yaptığı toplantıda onayladığı belirtildi.

Kararda, bu kararın 3 Eylül’de verilmesine rağmen, Füzün, 6 Ağustos’ta kısmi statüden devamlı statüye geçmiş gibi işlem yapıldığı vurgulandı.

Kararda, Cumhurbaşkanı’nın, YÖK’ün gösterdiği üç adaydan birini rektör atama konusunda geniş takdir yetkisinin bulunduğu, ancak bu adayların belirlenmesi aşamasındaki hukuka aykırılıkların nihai atama işlemini de sakatladığı belirtildi. Buna göre zincir işlemler sırasında usul ve esaslara uyulmadan tespit edilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı’nın yaptığı atamanın da hukuka aykırı olduğu ifade edildi.



Yetki var ama

Rektörlerin seçimi konusunda bilim özerkliği ve kısmen demokrasiye saygının ifadesi için üniversitede seçim yapıldığının anımsatıldığı kararda, buna rağmen YÖK’e ve Cumhurbaşkanı’na geniş takdir yetkisi tanındığına işaret edildi. Ancak, geniş takdir yetkisinin ön işlemlerde usul ve hukuka aykırılık bulunması halinde dava konusu yapılabileceği belirtildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ise “Biz tercihimizi yaptık. Esasında ben rektör atamalarında YÖK’ün de aradan çekilmesini isterim” dedi.

İtiraza rağmen karar değişmezse YÖK’ün Füzün’ün bulunmadığı üç kişiden oluşan yeni bir listeyi Cumhurbaşkanlığı’na göndermesi, Gül’ün de bu listeden yeni bir atama yapması gerekiyor.