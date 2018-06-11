Mahkeme, yapım şirketi Endemol Türkiye'ye kayyım atadı

13. Asliye Ticaret Mahkemesi, daha önce denetim kayyımı atanan Hollanda menşeli Endemol’a bu kez yönetim kayyımı atadı.

Habertürk’ten Mustafa Doğan’ın köşesinden aktardığına göre, Erkan Petekkaya, Nilay Deniz, Cansel Elçin, Ege Aydan gibi ünlü isimlerin alacaklarını tahsil edemediği için protesto ettiği ve geçen yıl iflas başvurusu yapan Endemol Türkiye’yle ilgili 13. Asliye Ticaret Mahkemesi kararını verdi.

Doğan, şirkete kayyım atayan mahkemenin, banka hesaplarında bulunan yaklaşık 6.5 milyon TL üzerindeki tedbiri kaldırarak ödemelerin devamına karar verdiğini kaydetti.

Doğan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Mahkemeye sunulan raporlarda, Endemol’ün mevcut yönetimince (Sophie Turner Laing, Emma Moloney, Wim Ponnet, Marina Williams, Ivan Nash Vila) yurtdışına varlık transferi yapıldığı, şirket borçlarının yanlış tahakkuklarla şişirildiği gibi ciddi iddialar var.

Yani bu pilav daha çok su kaldıracak!

Gelinen noktada, tüm icra takiplerine itiraz ederek süreci uzatan Endemol tarafını mutlu etmeyecek bir karar çıkmış.

Mahkeme, şirketin banka hesaplarında bulunan yaklaşık 6.5 milyon TL üzerindeki tedbiri kaldırarak ödemelerin devamına karar vermiş.

Şükrü Özyıldız da parasını alacak isimler arasında.

Geleyim işin asıl enteresan tarafına…

Şirketin dizilerini yurtdışına pazarlayan Global Agency’nin yaptığı anlaşmalara göre, 2020’ye kadar kasaya girecek rakamın 120 milyon TL’ye ulaşması bekleniyormuş. Yani aslında sorunları çözebilecek, devam eden bir girdi var.

Daha ilginci, Arjantin ‘Paramparça’yı yayınlamak için 2 milyon dolarlık bir teklif yapmış ama Endemol yanaşmamış buna. Şirketin imza attığı filmlerin televizyon haklarının satışı için bir girişimde bulunulmaması da cabası.

Kayyımla birlikte bu süreç hızlandırılabilirse, ortadaki mağduriyetin kısa zamanda minimize edilmesi mümkün.

Zaten sürecin uzaması sektör adına üzücü. Sonuçta dünya ölçekli bir şirketin böyle bir süreç yaşaması, sektöre yatırım yapmayı düşünen yabancı şirketleri ürkütecektir.

Bir sonraki duruşma 11’inci ayda. Umarım taraflar en kısa zamanda ortak bir noktada buluşur, mağduriyetler en aza indirilir ve bu da sektör adına yaşanan son talihsizlik olur.”