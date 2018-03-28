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Mahkeme, 'unuttu'; Halide Özpolat davasının sanığı cezaevinden getirilmedi!

Davanın karar duruşması dördüncü kez ertelendi

28 Mart 2018 12:01

Eşi Halide Özpolat’ı öldürdüğü için hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenen Ali Rıza Özpolat’ın yargılandığı davanın karar duruşması dördüncü kez ertelendi. Bu sefer de mahkeme heyeti Özpolat’ın davasını unutarak cezaevine müzekkere yazmadı. Müzekkere yazılmadığı için tutuklu sanık Ali Rıza Özpolat duruşmaya getirilmedi.

Bir önceki karar duruşmalarında heyetin kararını açıklamaması için sanık avukatı Mustafa Özdemir salonu terk etmiş, reddi hakim talep etmiş ve savunmasını yazılı vermek istediğini söylemişti.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Çağlayan Adliyesi'nde bulunan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Halide Özpolat’ın kızı Zekiye Kaya, avukatları, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, sanık Ali Rıza Özpolat ve avukatı Mustafa Özdemir hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatı Mustafa Özdemir müvekkilinin Silivri Cezaevi’nden getirilmediğini ifade ederek davanın ertelenmesini istedi. Talebi dikkate alan mahkeme heyeti davayı 17 Nisan’a erteledi. Geçtiğimiz aylarda mahkemeye gelen Adli Tıp Kurumu raporunda, “Sanığın suça karşı cezai sorumluluğu tam olduğuna oy birliği ile mütalaa olunur” denilmişti. Mütalaasını açıklayan savcı ise sanığın ‘eşini kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

"Annemi nasıl unuturlar?"

Duruşma sonrası gazetemize açıklama yapan Halide Özpolat’ın kızı Zekiye Kaya, “Bugün ceza verilecek diye gelmiştim, yine ertelendi. Mahkeme heyeti annemi unuttu. Aklım almıyor. Koskoca mahkeme nasıl böyle bir şey yapar? Bu ertelemeler ile sürekli olarak cezadan kaçıyor. Benim annem öldü, başka anneler ölmesin. Silah ortada, kanıt ortada, suç ortada. En ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

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