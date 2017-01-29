Mahkeme Trump'ın kararnamesini askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnameyle bazı Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişlerine ve havayolu şirketlerince uçuşlarına izin verilmeyen yolcuların protesto ve şikayetleri sonuç verdi.

New York Federal Mahkemesi kararnameyi geçici süreyle askıya aldı. Yargıç Ann Donnelly, sınırdışı kararının "onarılmaz bir zarara" neden olabileceği gerekçesiyle ABD'ye girişlerine sınırlama getirilen ülkelerin vatandaşlarının geçici olarak ABD'de kalması yönünde karar verdi. ABD'nin tamamında geçerli olan karar kararname nedeniyle ABD havalimanlarında gözaltına alınan ve aktarmalı uçuşlar için transit bölgeyi terk etmesine izin verilmeyen tüm yolcuları kapsıyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre, kararnamenin yürürlüğe girdiği ilk 23 saat içinde ABD havalimanlarına iniş yapan yolcuların sayısı 109. Mahkemenin kararı tüm bu yolcular için geçerli olacak.

İç Güvenlik Bakanlığı mahkeme kararının Beyaz Saray'ın Müslüman ülke vatandaşlarına getirdiği seyahat yasağını bütünüyle etkilemediğini duyurdu. Açıklamada hükmün sadece geri dönüşlerinde yeni güvenlik sürecinden etkilenen küçük bir yolcu grubuna yönelik olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı "ulusu yabancı teröristlerin ülkeye girişinden koruma” başlığını taşıyan kararname, yedi Müslüman ülkenin (Irak, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye,Yemen) vatandaşlarına üç ay boyunca vize verilmemesini öngörüyor.

Çaresizlik ve kaos

ABD Başkanı tarafından imzalanan kararname dünyanın dört bir tarafındaki havalimanlarında kaosa neden oldu. Irak, Yemen, Sudanlı pek çok yolcu geçerli ABD vizeleri olmalarına rağmen uçağa bindirilmedi ya da ABD'ye giriş yapmadan önce aktarma yaptıkları havaalanlarında alıkondu. ABD'ye seyahatleri engellenenlerin tam sayısı henüz bilinmiyor ancak sayının yüzün üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Trump'ın imzaladığı kararnameye tepkiler de büyüyor. İnsan hakları savunucuları, pek çok siyasetçi ve sanatçı kararnameye tepki gösterdi. New York Federal Mahkemesi'nde kararnamenin iptaline ilişkin dava başvurusu da nüfuzlu bir insan hakları hareketi olan ACLU tarafından yapıldı.

New York, Chicago ve Washington Dulles havalimanlarında binlerce kişi de toplanarak kararnameyi protesto etti.

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DW/dpa/ap/afp, MK/EC