Mahkeme, Trump'a anayasayı ihlalden dava açılmasına izin verdi

ABD'de Maryland Yargıcı, Trump'a anayasayı ihlalden dava açılmasına izin verdi.

Maryland'deki bir yargıç, Trump'a ait şirketlerin yabancı hükümetlerden ödeme kabul etmesinin ABD Anayasa'na aykırı olduğu iddiasıyla açılan davada Adalet Bakanlığı'nın itirazını reddetti. Karar, Trump'ın Maryland ve Washington DC'deki şirketlerinin mali kayıtlar, yabancı varlıkları ve Beyaz Saray'ı etkilemeye çalışan diğer kişilerin ödemeleri konusunda incelemesinin önünü açabilir.

Maryland Bölge Yargıcı Peter Messitte, davayı açan Maryland ve Washington DC başsavcılarının, Trump Organization şirketinin Washington'daki işlerine odaklanmaları gerekeceğini belirtti. Bu da davanın Trump International Hotel'den hizmet alan yabancı yetkililer tarafından yapılan ödemelerin soruşturulacağı anlamına geliyor.

Maryland ve DC başavcıları, Trump International Hotel'in işlemlerinin yakındaki otel ve eğlence kuruluşları için rekabet dezavantajına yol açtığını ve Trump'ın otelinin özel vergi imtiyazlarından yararlandığını öne sürmüştü.

Messitte, Trump'ı ailesinin işleri üzerinden yabancı hükümetlerden yasa dışı hediyeler almakla suçlayan davadaki iddialara ilişkin herhangi bir hüküm vermedi.

Trump, ABD anayasının başkanların yabancı hükümet ve ABD eyaletlerinden "hizmet karşığı ücret almalarını" yasaklayan ilgili maddesini ihlâlden yargılanacak.