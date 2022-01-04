Mahkeme sosyal mesafe cezasını iptal etti: Aile bireyleri ve arkadaşlara uygulanmaz

İstanbul'da bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle para cezası kesilen avukat Cankat Şir itirazda bulundu. Mahkeme cezayı iptal etti.
İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Cankat Şir'e Nisan 2020'de Şişli'de bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yediği sırada yapılan polis denetiminde sosyal mesafeye uymadığı gerekçesiyle para cezası kesildi.
Altı ayın sonunda İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği "Sosyal mesafe kuralının üçüncü kişilere karşı uygulanması gerektiği, aile üyeleri ve arkadaşlar yönünden bu kuralın uygulanamayacağı" gerekçesiyle, vekalet ücretiyle birlikte birlikte 3 bin 180 TL'lik idari para cezasının tamamının kaldırılmasına hükmetti.
Söz konusu kararı sosyal medya hesaplarından duyuran, Ceza Hukuku Akademisi ekibinden Avukat Mehmet Zengin, kararın olumlu ancak yetersiz olduğunu söyledi. "Temeli hukuka aykırı olan bir iş ve eylemler bütününün tamamı da hukuka aykırı olacaktır" diyen Zengin, "Pandemi ile ilgili olarak uygulanan yasakların tamamı anayasal hakların özüne müdahale teşkil ettiği için bu hakların sınırlanma yöntemlerinde gerekli ölçütlere riayet edilmemiştir" ifadesini kullandı. Zengin'e göre olması gereken, anayasal temeli olmayan bu yasaklardan dolayı uygulanacak bütün yasakların usul problemi nedeniyle anayasal ilke ve esaslara atıf yapılarak iptal edilmesi.