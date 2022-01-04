Mahkeme sosyal mesafe cezasını iptal etti: Aile bireyleri ve arkadaşlara uygulanmaz

İstanbul'da bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle para cezası kesilen avukat Cankat Şir itirazda bulundu. Mahkeme cezayı iptal etti.

İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Cankat Şir'e Nisan 2020'de Şişli'de bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yediği sırada yapılan polis denetiminde sosyal mesafeye uymadığı gerekçesiyle para cezası kesildi.

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in haberine göre aradan bir yıl geçtikten sonra herhangi bir tebligat yapılmadan Avukat Cankat Şir'in banka hesabına haciz kondu ve en üst sınırdan (3 bin 180 lira) idari para cezası tesis edildi. Cankat Şir, önce cezayı ödedi; daha sonra ilgili karakoldan tutanakları temin etti ve Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu.

Altı ayın sonunda İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği "Sosyal mesafe kuralının üçüncü kişilere karşı uygulanması gerektiği, aile üyeleri ve arkadaşlar yönünden bu kuralın uygulanamayacağı" gerekçesiyle, vekalet ücretiyle birlikte birlikte 3 bin 180 TL'lik idari para cezasının tamamının kaldırılmasına hükmetti.

"Hakların sınırlanma yöntemlerinde gerekli ölçütlere riayet edilmemiştir"