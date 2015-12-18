Mahkeme 'somut delil var' dedi, IŞİD sanıkları kefaretle serbest bırakıldı

Antalya'da IŞİD'e üye olup eleman kazandırdıkları iddiasıyla yargılanan 8 sanıktan son 2'si "suç işlediklerine yönelik somut deliller bulunsa da suç vasfının değişme ihtimali dikkate alınarak kefaletle tahliye edildi.

DHA’da yer alan habere göre, IŞİD terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla Abdullah A., Bilal D., Ertuğrul D., Oktay Ç., Ramazan D., Selim B., Yavuz Selim D. ve Şuayip D. hakkında açılan davanın görülmesine Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya 2'si tutuklu 4 sanık ile avukatları katıldı.

Tutuklu yargılanan matbaa işçisi Oktay Ç. ve klima tamircisi Şuayip D., tahliye talebinde bulundu. Oktay Ç. savunmasında, kesinlikle örgüt üyesi olmadığını iddia etti. "Kaldı ki IŞİD beni Müslüman bile kabul etmiyor" diyen Oktay Ç., halen Suriye'deki kamplarda olduğu iddia edilen mahalle komşusu Adnan D.'ye verdiği para ve vekaletin örgütle ilgisi olmadığını söyledi.

2013 ile 2014 yılları arasında Suriye'ye gidip IŞİD kamplarında silah eğitimi aldığı, nöbet tuttuğu, diğer sanıklardan Ertuğrul D., Ramazan D. ve Yavuz Selim D. ile birlikte IŞİD adına Antalya'da faaliyette bulunup örgüte eleman temin ettiği, yabancı ülkelerden gelip IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitmek isteyenleri Antalya'da karşılaşıp işlerini organize ettiği iddia edilen Şuayip D. de suçlamaları kabul etmeyip tahliyesini istedi. Mahkeme Oktay Ç. ile Şuayip D.'nin suç işlediklerine yönelik somut deliller bulunsa da suç vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak 30'ar bin liralık adli kefaletle tahliyelerine karar verdi.

Sanıkların yurtdışına çıkışlarına da yasaklama getiren mahkeme, sanıkların güvence parasını yatırıp tahliye olmaları halinde pazartesi ve cuma günleri en yakın karakola gidip adli kontrollerinin yaptırılmasına karar verdi.