Mahkeme, sit alanındaki HES projesini durdurdu; bölge halkı kararı horonla kutladı

Rize Fındıklı'da Hidroelektrik Santral (HES) kurulmasına dair proje, Rize İdare Mahkemesinin kararıyla iptal edildi. Mahkeme, HES projesinin kapsadığı bölge içerisinde kalan Arıl Vadisi'nin doğal sit alanı özelliği taşıdığını belirterek projeyi durdurdu. Fındıklı halkı, mahkemenin bu kararını horonlarla kutladı.

Fındıklı'da HES kurmayı planlayan Zeki Enerji adlı şirket, proje alanı kapsamındaki Arılı Vadisi'nin doğal sit alanı kararının kaldırılması istemiyle Rize İdare Mahkemesinde dava açmıştı.

Fındıklı İlçesi Arılı Vadisi'nde hazırlanan 24 ayrı HES projesine karşı 11 yıldan bu yana mücadele veren yöre halkının başvurusu üzerine Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 7 yıl önce vadiyi doğal sit alanı ilan etti. Geçen sürede hukuksal mücadele veren halk, vadide HES projelerinin yapımını durdurdu. Bölgede HES kurmak isteyen Zeki Enerji şirketi, proje önünde engel olarak gördüğü vadinin doğal sit alanı özelliğinin kaldırılması için Rize İdare Mahkemesine dava açtı. Dava kapsamında, vadide yer alan ve projenin yapılması planlanan Yaylacılar köyünde bilirkişi keşfi yapıldı. Keşif heyetinin mahkemeye sunduğu raporda bölgenin flora, fauna ve endemik türler açısından özel bir alan olduğu, tarım ve arıcılık faaliyetlerinin yapıldığı belirtilerek doğal sit alanı özelliği taşıdığı vurgusu yapıldı. Rize İdare Mahkemesi de doğal sit alanı özelliğinin kaldırılması istemiyle açılan davada ret kararı verdi.

"11 yıl geçse de direnen kazanıyor"

Fındıklı'daki Dörtyol Kavşağı'nda toplanan yöre halkı, basın açıklaması yaparak mahkeme kararını duyurdu. Fındıklı Dereleri Koruma Platformu üyesi Avni Ertaş, Fındıklı derelerinin sahipsiz olmadığını, yıllardır bunu haykırdıklarını söyledi. Bugüne kadar protesto için toplandıklarını ancak bugün kutlama için alanda olduklarını ifade eden Ertaş, "11 yıldır mücadele veriyoruz. 11 yıldır hukuk insanlarının, bilim insanlarının ve yürekli insanların bizim yanımızda olduğunu biliyorduk ve hiç umudumuzu kesmemiştik. Mücadelemiz bir örnek. 11 yıl geçse de 25 yıl geçse de direnenler kazanıyor, direndik ve kazandık" dedi.

"Haklı olduğumuz kanıtlandı"

Fındıklı Dereleri Koruma Platformu Başkanı Hüseyin Acar da dünyanın koruma öncelikli 200 ekolojik bölgesinin olduğu bir alanda yaşadıklarını ve bölgeyi yıllardır koruduklarını söyledi. Acar, "Binlerce kez farklı nedenlerle vadimize geldiler ve biz her defasında bunlara gereken cevabı verdik. Ama biri uslanmadı. Şirket geldi, vadinin doğal sit alanı özelliğini kaldırmak istedi. Bizler vadimizi savunduk. Bugün mahkeme doğal sit statüsünün devamına karar verdi, dava masraflarını da şirkete bıraktı. Şirket, Danıştay'a gitme cesareti bile bulamadı, haklı olduğumuz kanıtlandı" dedi.

"Ben derelerin annesiyim"

Basın açıklamasının ardından kalabalık tulum ile horona durdu. Arılı Vadisi'nde 11 yıldan bu yana verilen çevre mücadelesinde hep en ön saflarda yer alan 78 yaşındaki Melahat Alişan, kutlama sırasında bir dize okudu:

Dere akıyor dere

Kumunu sere sere

Al dere götür beni

Hukuk olduğu yere

Bu dizeleri kalabalıktan büyük alkış alan Melahat Anne, "Ben bu derelerin annesiyim. Ben dereleri kimseye vermiyorum, orada nefes alıyorum ben" dedi ve mücadele edenlere teşekkür etti.