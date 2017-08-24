Mahkeme 'şikayetten vazgeçme'yi dikkate almadı, istismar sanığına 25 yıl

Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da 2016 yılında, terk edilmiş bir binada 10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunurken, mağdurun bağırması üzerine orada bulunan 2 tinercinin döverek engellediği övdüğü 26 yaşındaki Ali Küznek \'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'Cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bağlar İlçesi\'nde 2 Ekim 2016 günü meydana gelen olayda; evlerinin bulunduğu sokakta arkadaşları ile oynayan 10 yaşındaki M.K., aynı mahallede oturan Ali Küznek tarafından zorla terk edilmiş bir binaya götürüldü. Çocuğun ağzını kapatıp, sürükleyerek boş binaya götüren şüpheli, elbiselerini çıkardığı mağdura cinsel istismarda bulunmaya başladı. Şüphelinin bir an elini ağzından çekmesini fırsat bilen mağdur, çığlık atarak yardım istedi. Bu sırada terk edilmiş binada bulunan ve kimliği tespit edilemeyen 2 tinerci, cinsel istismarın yaşandığı odaya geldi. Küznek\'in küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu gören tinerciler, şüpheliyi yakalayıp döverken, kargaşadan yararlanan mağdur kaçarak, olay yerini terk etti. Eve giden mağdurun olayı ailesine anlatması üzerine gözaltına alınan Ali Küznek, tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAVCI: ÇOCUK ÇIĞLIK ATINCA TİNERCİLER GELDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, Ali Küznek\'in \'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'Cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma\' suçlarından 18 yıldan 43 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, şüphelinin, mağdurun kolunu sıkıca tuttuğu ve diğer eliyle de ağzını kapatıp, sürükleyerek yıkık binaya götürdüğü belirtildi. Şüphelinin elbiselerini çıkardığı mağdura yaklaşık 5 dakika cinsel istismarda bulunduğunu belirten savcı, bu sırada bağırmaması için bir eliyle küçük çocuğun ağzını kapattığını kaydeti. Küznek\'in bir ara elini ağzından çekmesi üzerine mağdurun çığlık atarak, yardım istediğini ifade eden savcı, kimliği tespit edilmeyen tinerci gençlerin çocuğun sesini duyarak olay yerine geldiğini kaydetti. Mağdurun yaşanan kargaşadan yararlanarak kaçtığını ve eve gittiğini belirten savcı, daha sonra yakalanan şüphelinin suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

\'TİNERCİLER İFTİRA ATTI\' SAVUNMASI

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık Ali Küznek\'in yargılaması Diyarbakır 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. İfadesi alınan sanık Ali Küznek, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, \"Ben sabah işe gider akşam paydos ederim. Akşam saatlerine kadar kalem satıp, çalışıyorum. Olay günü eve giderken yolda tinerciler önümü kesip para istediler. Para vermeyince, tinerciler bana iftira etti.\"

AİLE VE ÇOCUK MAHKEMEDE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mağdurun babası ve annesi sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirtirken, ifadesi alınan mağdur M.K. ise, olay günü arkadaşları ile sokakta oyun oynadığını belirterek şöyle dedi:

\"Daha sonra Ali yanımıza geldi. Hiçbir şey söylemeden beni kolumdan sıkıca tuttu. Bir eliyle ağzımı kapattı. Zorla, sürükleyerek beni götürdü. Mahalledeki yıkık eski binaların olduğu yere gittik. Beni zorla binanın içine soktu. Sonra cinsel istismarda bulundu. Elini ağzımdan çekince bağırdım. Sonra tinerciler bağırmamı duyup içeri geldi. Ali\'ye saldırıp, dövdüler. O anda kaçarak eve gittim. Şikayetçi değilim.\"

DAHA ÖNCE EZBERLETİLMİŞ GİBİ

Mahkeme, mağdurun terk edilmiş binaya götürüldüğü sırada sokakta oyun oynadığı 4 çocuğun ifadesine de başvurdu. Tanık olarak ifadesi alınan çocuklar, daha önce verdikleri polis ifadesinin aksine herhangi birşey görmediklerini ve duymadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti, çocukların ifadelerdeki çelişkinin giderilmesi için sorulan soruya aynı cevapları vermesi üzerine durumu tutanağa, \"Tanık yerine alındığında, daha önce ezberlenmiş gibi kendisine sorulmadan ezbere ifade verdiği görülmüştür\" diye geçirdi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Küznek\'i \'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmada olumsuz bir tutum ve davranışının görülmemesini hafifletici neden kabul eden mahkeme, verilen cezayı 25 yıla indirip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

\'MAĞDURUN AİLESİ İLE SANIĞIN ANLAŞMASI\'

Gerekçeli kararda, 10 yaşındaki çocuğun sanığa iftira atmasını gerektirecek bir husumeti bulunmadığını belirten mahkeme, mağdurun yaşı itibari ile artık cinselliğin farkındalığına varmaya başlamış bir yaşta olduğunu kaydetti. Mağdurun hiç olmamış, kendisini de utandıracak, hayal ürünü beyanlarda bulunma yaşının üstünde bir yaş grubuna erdiği ifade edilen kararda şöyle denildi:

\"Çocuğun soruşturma aşamasında verdiği ifade ile mahkeme beyanları arasında bir çelişki yoktur. Mağdur, cinsel saldırıdan sonra oturmakta zorlanmıştır. Mağdur, tinercilerin olay yerine gelmesi ile sanığın elinden kurtulduğunu söylemiştir. Mağdurla oyun oynayan çocuklar, soruşturma sırasında sanığın mağduru kolundan tutarak götürdüklerini açıkça söylemişlerdir. Her ne kadar yargılama aşamasında ifadelerinde değişiklikler görülmüş ise de, bunun mağdurun ailesi ile sanığın anlaşması sonucunda çocuklara öğretilen ifadeler olduğu kanısına varılmıştır. Tanık çocukların mahkememizde ifade veriş biçimleri nedeniyle ilk ifadelerine itibar edilmiştir.\"