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Mahkeme, şiddet uygulayan kocasını öldüren kadının tutuksuz yargılanmasına karar verdi

Damla K., eşinden sık sık şiddet gördüğünü, çevredekilerin duruma müdahale edemediğini söyledi

24 Ağustos 2015 01:55

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki gün önce kendisine şiddet uygulayan ve tanınmayacak hale getirene kadar döven kocasını bıçaklayarak öldüren 29 yaşındaki Damla K., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak kaydıyla serbest bırakıldı.

DHA'da yer alan habere göre olay, geçen Cuma gecesi, Körfez ilçesinin Tütünçiftlik Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarcılık yapan 33 yaşındaki Fikret K., sık sık şiddet uyguladığı ileri sürülen eşi Damla K. ile o gece de tartıştı. İddiaya göre, tartışma sırasında Fikret K. iki çocuk annesi eşini tekrar dövdü.

Aldığı darbeler nedeniyle yüzü tanınmayacak hale gelen Damla K., ilerleyen saatlerde uyuyan eşinin başına önce piknik tüpüyle vurdu, daha sonra da defalarca bıçaklayarak öldürdü. 
Cinayetin ardından hazırladığı bavulla kaçmak üzere evden çıkan Damla K., kayınbiraderi ile karşılaştı. Yengesinin durumundan şüphelenerek eve giren genç, ağabeyinin kanlar içerisindeki cesedini görünce hemen polise haber verdi. Ardından yengesi Damla K.'yı yakalayan genç, olay yerine gelen polislere teslim etti.

Verdiği ifadelerde, eşinin kendisini uzun süredir dövdüğünü söyleyen Damla K., bugün Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Burada verdiği ifadelerde de kocasının kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ve tartışma sırasında yalvarmasına rağmen öldürmek için vurduğunu söyledi. Damla K., dayak olayının sık sık tekrarlandığını, korktukları için komşuların ve yakınlarının da müdahale edemediğini ve artık dayanacak gücü kalmadığını da belirtti. Komşularının da aynı şekilde ifade verdiği Damla K., tutuksuz yargılanmak koşuluyla serbest bırakıldı. 

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