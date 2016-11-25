Mahkeme salonunda beraber yargılandığı sanığı yaraladı, yerdeki kanı alıp alnına sürdü!

"Nitelikli yağma" suçlarından tutuklu yargılanan sanık, cezaevinde cam kupayı kırarak hazırladığı kesici cisimle duruşma salonunda suçu kabul etmeyen bir diğer tutuklu sanığa saldırdı. Sanığın kulağı ve yüzü kesildi, duruşma salonunun zemini kana bulandı. Daha sonra kanı alıp alnına sürdü. Kürsüdeki mahkeme heyeti dondu kaldı. İzleyiciler panikle salonu terk etti. Olay, izleyicilerden birinin cep telefonuyla çektiği bir kaç kare fotoğrafa yansıdı.

Kesici cisimle saldırdı

Arzu Kaya’nın DHA’da yer alan haberine göre, Kartal'daki Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz salı günü meydana gelen olay, duruşma salonunda bulunan görgü tanıklarının beyanına göre şöyle gelişti. Davanın görülen 3. celsesine tutuklu sanıklar Uğur Aras(25) ve Cafer Şayir(30) ile avukatları katıldı. Bir diğer tutuklu sanık Vural Boztaş(20) ise bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Duruşmada ilk olarak tutuklu sanıklar, ardından müştekiler ve tanıklar ifade verdi. Bu sırada söz alan Aras tanıkların beyanlarını kabul etmediğini belirterek, kendisinin böyle bir olaya karışmadığını söylediği esnada yanında oturan Cafer Şayir cam kupayı kırarak hazırladığı kesici cisimi üzerinden çıkarttı ve yağma suçunu birikte işlediklerini iddia ettiği Uğur Aras'a saldırdı. Aras kulağından ve yüzünden olmak üzere yaralandı.

Stajyer hâkim kafasını çarptı, izleyiciler kaçtı

İkili arasında boğuşma yaşanmaya başladı. Yaşanan boğuşma sırasında iki sanık duruşma salonundaki kadın hakim stajyerinin üzerine düştü. Sanıkların üzerine düşmesiyle hakim stajyeri kafasını duvara çarptı. Bu sırada duruşma salonunda bulunan izleyiciler panikle salonu terketti

Yerden kanı alıp alnına sürdü

Aras'ın yaralanması ile fışkıran kanlar duruşma salonundaki yerlere sıçrarken, saldırıyı gerçekleştiren sanık Şayir, yerdeki kanı parmak ucuyla alarak "Yemin içtim alnıma kanını süreceğim. Öldüreceğim" diyerek diğer sanığın kanını alnına sürdü.

Duruşma salonunda güvenlik görevlilerinin bulunmadığı belirtilirken, olay jandarma görevlileri tarafından güçlülükle kontrol altına alındı. Yaralanan Uğur Aras tedavi edilmek üzere hastaneye götürülürken saldırgan Cafer Şayir de cezaevine gönderildi. Duruşmanın başka güne ertelendiği olayda söz alan Uğur Aras'ın avukatı müvekkilin suça kkarışmadığını savunarak ikili arasında husumet bulunduğunun duruşma salonundan da anlaşıldığını kaydetti.

Olay tutanaklara yansıdı

Duruşma salonunda yaşanan vahşet ise tutanağa yansıdı. Tutanakta, "Sanık Cafer'in birden bire bulunduğu yerden kalkarak, yanında bulunan sanık Uğur'a saldırdığı ve kulağından yaraladığı, Uğur'un kulağından kanlar aktığı, bu arada Sanık Cafer'in oturduğu yerde bardağın kulpundan yapılma kesici bir alet olduğu görüldü. Jandarmalar çağırılarak almaları istendi. Yapılan gözlemde, kulplu bardaktan kırılarak, elde edilmiş kesici bir cisim olduğu anlaşıldı ve jandarma tarafından bu delilin polise verilmesi söylendi. Duruşma salonunda güvenlik görevlilerinin zar zor disiplin sağladığı, sanık Cafer'in oldukça saldırgan tavırlar sergilediği görüldü. Kendisi uyarıldı. Bu sırada sanık Cafer'in duruşma salonundan çıkartılarak 'Yemin içtim anlıma kanını süreceğim, öldüreceğim' gibi sözler söylediği, diğer sanığın kanını alarak anlına sürdüğü görüldü. Duruşma salonunda güvenlik nedeniyle başkaca bir işlem yapılmadan duruşmanın ertelenmesine karar verildi" denildi.

Mahkeme suç duyurusunda bulundu

Mahkeme heyeti sanık Cafer Şayir'in diğer sanık Uğur Aras'a karşı yaralama eylemi gerçekleştirdiğini belirterek, gereğinin yapılması için Anadolu CumhuriyetBaşsavcılığı'na suç duyrusunda bulunulmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Şayir'in tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumuna müzettere yazılarak, cezaevinde bulunan kulplu bardaktan yararlanarak kesici alet yaptığı hususunun da belirtilerek, gerekli disiplin işlemlerinin yapılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanıkların ayrı koğuşlara konulması veya ayrı cezaevlerine nakil edilmesi konusunda ise gereğinin yapılmasını istedi.