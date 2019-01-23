Mahkeme: Rektör, öğrenciye soruşturma açamaz

Ankara 14. İdare Mahkemesi, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu’nda çıkan olaylar nedeniyle rektörlüğün talimatıyla başlatılan disiplin soruşturması sonucunda Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi F.A.K’nin “yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl süreyle uzaklaştırılmasına” ilişkin kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, mahkemenin gerekçesinde üniversite rektörlerine müşterek alan veya mekânlarda toplu öğrenci eylemleriyle ilgili olarak soruşturma açmaya yetki veren Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 12. maddesindeki ilgili hükmün Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından iptal edildiğine işaret edilerek, bu nedenle Ankara Üniversitesi Disiplin Kurulu’nun öğrenci F.A.K’nin uzaklaştırılması yönündeki işlemin yetki unsuru yönünden hukuka aykırı hale geldiğini kaydetti.

Kararda, “Rektör Vekili tarafından verilen soruşturma talimatına göre yürütülen soruşturmada, davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde yetki unsuru yönünden hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Öte yandan; mezuniyet aşamasında bulunan davacının, bir yarıyıl süreyle okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması, uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğacağı da açıktır” denildi.