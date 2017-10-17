Mahkeme referandumu geçersiz kıldı, Katalanlar grevde

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Ekim (DHA) – İspanya’da en yüksek mahkeme Katalonya Özerk Bölgesi’nde gerçekleşen bağımsızlık referandumunun geçersiz olduğuna çünkü bu seçimi destekleyen bölgesel yasaların \"İspanya Anayasası\'na karşı olduğuna\" karar verdi.

Bugün iki Katalonya liderinin tutuklanmasının ardından binlerce insan Barselona’da ve özerk bölge genelinde işlerini bırakarak grev yapmaya başladı.

Katalonya Özerk Bölgesi Parlamentosu 1 Ekim’de “kendi kaderini belirleme referandumu yasasını” geçirmiş, İspanya Anayasa Mahkemesi ise kararı geçici olarak askıya almış ve hukukçular tarafından incelemesini yaptırmaktaydı.

Salı günü Anayasa Mahkemesi yasanın ulusal egemenliğe ve “İspanyol ulusunun ayrılmaz bütünlüğüne” karşı olduğuna karar verdi.

Sol parlamento grubu CUP’nin başkanı Mireira Boya bağımsızlık yanlısı kuruluşlar olan ANC ve Omnium Cultural’ın liderleri Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart’ın tutuklanmasının ardından belirsiz süreli genel grev çağrısı yaptı. (Fotoğraflı)