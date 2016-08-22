Mahkeme peçe yasağını onayladı



Almanya’nın Osnabrück kentinde mahkeme bir akşam lisesine kayıtlı olan Müslüman bir kadının derste peçe takmasına ilişkin yasağı onayladı. İdare Mahkemesi kadının bu yönde yasal koruma başvurusunu reddetti. 18 yaşındaki Alman vatandaşı genç kadın mahkeme kararı ile okulunun aldığı kararı iptal ettirmek istiyordu. Okul yönetimi, öğrencinin derse peçesiz girmesini talep ediyor.

Genç kadın bugün mahkemedeki oturuma katılmadı. Mahkeme sözcüsü Gert Armin Neuhäuser, bu kararın gerekçesinin medyanın yoğun ilgisi olduğunu açıkladı. Mahkeme de öğrencinin yasal koruma talebini reddederek okul yönetiminin kararını teyit etti. Öğrencinin Lüneburg Yüksek İdare Mahkemesi’nde temyize gitme imkanı bulunuyor. Mahkeme sözcüsünün verdiği bilgiye göre, kısa bir süre önce reşit olan öğrencinin ailesi, Eski Yugoslovya’nın parçalanmasından sonra oluşan ülkelerin birinden geliyor.

Öğrenci lehine bir karar da çıkabilirdi

Nisan ayında akşam lisesine kabul edilen Müslüman kadının derste peçesini çıkartmayı reddettiğini belirten mahkeme sözcüsü, genç kadının buna gerekçe olarak inançları açısından peçe takmanın önemini vurguladığını kaydetti. Sadece ders başlamadan önce kadın bir okul görevlisine kısaca yüzünü gösterip kimliğini teyit ettirmeye yanaşan 18 yaşındaki öğrencinin bu tutumu lise yönetimine yeterli gelmediği için, derse katılma izni iptal edildi. Mahkeme sözcüsü, baş hakimin genç öğrencinin mahkemedeki oturuma şahsen katılmasını talep ettiğini, zira dini gerekçeleri yüz yüze konuşarak daha yakından inceleme ve anlama imkanı yaratmayı amaçladığını kaydetti ve oturum öncesi öğrenci lehine bir karar çıkma olasılığının da bulunduğunu hatırlattı.

İki temel hak karşı karşıya

Derste peçe takma konusundaki tartışmalarda anayasa ile güvence altına alınan iki temel hak karşı karşıya geliyor. Anayasanın dördüncü maddesi ile güvence altına alınan din özgürlüğü ve anayasanın yedinci maddesiyle düzenlenen okulun eğitim ve öğretim görevi. Mahkeme sözcüsü, bu vakada mahkemenin iki konuyu da tartarak karar vermek durumunda olduğunu belirtti.

“Din özgürlüğü burada ikinci planda olmalı”

Osnabrück kentinin bulunduğu Aşağı Saksonya Eyaleti’nin Okul Dairesi öğrencinin peçe takması durumunda açık bir iletişimin mümkün olamayacağının savunuyor. Daire sözcüsü Bianca Schöneich, ortak ders için sadece dile getirilenlerin değil, aynı zamanda vücut dili gibi sözsüz iletişim öğelerinin de önem taşıdığını vurguladı ve peçe yüzünden öğrencinin kimliğinin tam olarak belirlenmesinin de mümkün olmadığını söyledi. Sözcü, okul dairesinin bu konuda, devletin eğitim ve öğretim görevinin din özgürlüğünden daha ağır bastığı görüşünde olduğunu kaydetti.