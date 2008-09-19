Mahkeme Pamuk kararında ısrarlı

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Yazar Orhan Pamuk aleyhine İsviçre’de yayımlanan bir dergideki sözleri nedeniyle açılan tazminat davası yeniden reddedildi.Şişli 3. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya davalı Orhan Pamuk ile davacılar katılmadı. Tarafları avukatlarının temsil ettiği duruşmada hakim, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 11 Aralık 2007 tarihli bozma ilamını okudu. Davanın "kişilik haklarına saldırı" nedenine dayandığına yer verilen ilamda, mahkemece daha önce "davacıların Türk milletinin bir ferdi olmaları nedeniyle yansıma yoluyla kişilik haklarına saldırı olduğunun kabulüne imkan olmadığı" ve "davacıların dava ehliyetinin bulunmadığı" gerekçeleriyle reddedildiği hatırlatıldı.İlamda, "Pamuk söylendiği iddia edilen sözlerin, davacıların vatandaşlık bağıyla bağlı bulundukları Türk milletine yönelik olması durumunda davacıların dava ehliyetinin bulunduğunun kabul edilmesi gerektiğine" işaret edilerek, mahkemece verilen kararın davacılar lehine esastan bozduğu kaydedildi.Hakimin Yargıtay ilamına karşı görüşlerini sorduğu davacıların avukatı Necip Yenişan, bozma ilamına uyulmasını, davalı Orhan Pamuk’un avukatı Fikret İlkiz ise mahkemenin önceki kararında direnmesini istedi. Davayı yeniden karara bağlayan hakim, önceki kararında direnerek davanın reddine hükmetti.Davacı olarak İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Pakize Alp Akbaba ve "Ergenekon" soruşturmasında tutuklanan avukat Kemal Kerinçsiz’in de bulunduğu 6 kişinin yer aldığı dava dilekçesinde, Orhan Pamuk’un İsviçre’de yayımlanan bir dergiye verdiği röportajda ifadelerine değiniliyordu."Pamuk’un beyanlarıyla Türk milletini topyekun itham altına soktuğu öne sürülen" dilekçede, davacılardan Turgut Kobaza’nın, 1915 yılındaki olaylar sırasında yakınlarının büyük kısmını kaybettiği, Emine Ermiş, Nuray Yaylan,Pakize Alp Akbaba ve Fatma Terzi’nin de Güneydoğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen terör olayları nedeniyle oğullarını şehit verdikleri anlatılıyordu. Avukat Kemal Kerinçsiz’in de daha önce Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde Pamuk hakkında açılan davada "müşteki" sıfatı bulunduğu ifade edilen dilekçede, 6 davacı için toplam 36 bin YTL tazminatın yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsil edilmesi isteniyordu.