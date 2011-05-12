-MAHKEME ÖNÜNDE YGS EYLEMİ ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - Kendilerine ''Emek hırsızı ÖSYM grubu'' adını veren bir grup öğrenci, YGS'nin iptal edilmesi için eylem yaptı. YGS'nin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davanın görüşüldüğü Ankara 7. Bölge İdare Mahkemesi önüne gelen gruptakiler, ÖSYM ve hükümet aleyhinde pankart ve döviz açarak, benzer içerikli sloganlar attı. Burada grup adına yapılan açıklamada, YGS'de şifrenin gerçekleştiğinin kanıtlandığı öne sürüldü. ''En yetkili ağızlardan bile dolaylı olarak itiraf edilen haksız uygulamanın giderilmesi ve sorumluların cezalandırılması'' istenen açıklamada, açık bir hukuka aykırılık olduğu savunuldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Şayet ÖSYM'nin açıklamasındaki gibi şifre sisteminin sehven yapıldığı kabul edilse bile, bu hatada bir hukuka aykırılıktır. İdarenin faaliyetlerinde hata olmaz, hizmet kusurlu olur. Kusura dayanılarak yapılan işlemin de iptali gerekir. Bu amaçla haftalardır eylemler yapıyor, imza kampanyaları gerçekleştiriliyor, demokratik, barışçıl bir mücadele yürütüyoruz. Tek isteğimiz çalışarak, hakkımızla üniversiteye girebilmek, meslek sahibi olabilmektir. Şifrelemenin yanlışlıkla yapıldığının kabul edilmesi bile sınavın iptal edilmesi için yeterlidir.'' Bütün bunlar göz önüne serilmesine rağmen savcının konuyla ilgili takipsizlik kararı verdiği anlatılan açıklamada, ''KPSS ile ilgili 9 aydır karar veremeyen savcılıktan bu sınavla ilgili karar 3 günde nasıl çıktı?'' diye soruldu. Açıklamada, sınavın iptal edilmesi istenerek, grubun talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceği belirtildi.