Mahkeme, ODTÜ Onur Yürüyüşü yasağını "hukuka uygunsuz" bulup iptal etti

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması'ndan temsilciler, ODTÜ Rektörlüğü'nün 2019 ODTÜ Onur Yürüyüşü'nü yasaklama kararına karşı açtıkları davayı kazandı. Yasağın hukuka aykırı olduğunun yanı sıra, sürecin yetki, sebep ve amaç gibi çeşitli unsurlarının da yanlış yürütüldüğünü savunan Dayanışma haklı bulundu.

ODTÜ Dayanışması bu sonucun kampüslerde yapılacak toplantı ve gösterileri koruduğunu ve ileride benzer asılsız yasakları engelleyeceğini vurguladı.

ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması'nın düzenlediği 2019 Onur Yürüyüşü, üniversite rektörlüğünün e-maili ile Ankara Valiliği'nin süresiz olarak LGBTİ+ etkinliklerini yasakladığı karar gerekçe gösterilerek yasaklanmıştı. Bu yasağı takiben yürüyüş gününde kampüse polis çağrılmış, yürüyen öğrenciler ve bir öğretim görevlisi gözaltına alınmıştı. Bu süreçte Kaos GL Derneği Ankara geneli yasağa karşı, anayasal toplanma haklarının bir ihlali olduğu gerekçesiyle başarılı bir dava yürütmüş ve yasak kaldırılmıştı.

2020 Onur Ayı'nda ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması çeşitli online aktiviteler yürüttü, 2021 Onur Yürüyüşü'nü yeniden kampüste gerçekleştirmeyi planlıyor.