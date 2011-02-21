Mahkeme N.Ç'ye tecavüz eden 26 kişiye alt sınırdan ceza verdi!

T24 - 26 kişiye satılan 15 yaşındaki N.Ç.’nin davasında, N.Ç. ile birlikte olan erkek sanıklara hafif ceza verildi. Gerekçeli karara göre, küçük N.Ç., istemediği kişiyle beraber olmayabiliyor ve eyleminin ahlâki kötülüğünün farkında...



2002’de 15 yaşındayken, iki kadın tarafından 26 farklı kişiye satılan N.Ç. ile ilişkiye giren, aralarında asker, memur, esnaf, öğretmenlerin de bulunduğu sanıklar hakkında verilen kararın gerekçesi tamamlandı. “Utanç davasının” gerekçeli kararında, N.Ç. ile birlikte olan erkek sanıklara hafif, N.Ç.’yi satan iki kadına daha yüksek ceza verilmesi konusunda, “İki kadının iffetsiz hayatı” gerekçe gösterildi.



Erkek sanıklara, cezaların alt sınırdan verilmesi konusunda ise N.Ç.’nin bir kişiyle istemediği için beraber olmadığı gibi örnekler sıralandı. Kararda, Adli Tıp’a göre, eyleminin ahlaki kötülüğünün farkında olan N.Ç.’nin para kazanmak için fuhuş yaptığı, manevi yönden olanlara karşı çıkabileceği belirtildi.



Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi, babası yaşındaki kişilerle ilişkiye girmeye zorlanan N.Ç.’nin yaşadıklarına ilişkin utanç davasını, 8 yıl sonra 21 yaşına geldiğinde sonuçlandırabilmiş ancak, karar hayal kırıklığı yaratmıştı.



İyi hal ve alt sınır 13 sanığı, 15 yaşından küçük çocuğun ırzına geçtikleri gerekçesiyle, alt sınırdan 5 yıl hapisle cezalandıran mahkeme, 6’da 1 oranında iyi hal indirimi yaparak, cezayı 4 yıl 2 ay olarak belirledi.



Mahkeme, N.Ç.’nin birden fazla kez ırzına geçen 11 sanığa da aynı maddeden alt sınırdan ceza verdi ve cezalarını 5’er yıl olarak belirledi. Bu cezayı “suçun birden fazla kere işlenmesi” nedeniyle 6’da 1 oranında artıran mahkeme, bu sanıklara da takdir indirimi uyguladı ve nihai cezayı 4 yıl 10 ay olarak belirledi. 18 yaşından küçük bir sanığa da 3 yıl 2 ay ceza verildi. 1 sanık ise eyleminin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle sadece 1 yıl 4 aya mahkum edildi.



Kadınlara daha fazla Mahkeme, N.Ç.’yi pazarlayan ve kendileri de fuhuş yapan T.T. ve E.A.’ya ise farklı muamele yaptı. Diğer sanıklardan farklı olarak iki kadına, alt sınırın bir yıl üzerinde, 6 yıl ceza veren mahkeme, suçun birden çok kere işlenmiş olması nedeniyle yarı oranında artırım yaptı ve nihai ceza 9 yıl olarak belirlendi. Bu cezada iyi hal indirimi de yapılmadı.



Mahkeme bu kararlarının gerekçesini tamamladı. Gerekçeli kararda, iki kadına iyi hal indirimi yapılmaması konusunda, “İki kadının duruşmadaki olumsuz tavırları, kendi yaşadıkları iffetsiz hayatı 13 yaşında bir çocuğa da yaşatmak şeklinde gözüken olumsuz tutum ve davranışları göz önüne alınarak haklarında takdir indirimi yapılmamıştır” denildi. Kararda, N.Ç. ile ilişkiye giren erkeklerin eyleminin iffetli olup olmadığı konusunda ise yorum yapılmadı.



Hepsi yalanladı ama Eski TCK 414. maddenin 1. fıkrasına göre, 15 yaşını bitirmeyen küçüğün ırzına geçenlere 5 seneden aşağı, ikinci fıkrasına göre ise şiddet veya tehdit varsa ceza 10 yıldan aşağı olamıyor. Mahkeme, yaptığı yorumlarla birinci fıkrayı uyguladı ve sanıklar, en az 5 yıl hapisten kurtuldu.



Mahkeme, N.Ç.’nin fuhuş için 26 kişinin yanına rızasıyla gittiği yorumunu yaptı. Mahkeme, sanıkların N.Ç.’ye yönelik eylemini “zorla alıkoyma değil rızaen alıkoyma” diye nitelendirerek cezayı alt sınırdan belirledi. Alıkoyma eyleminin cezasını 6 aydan 3 yıla kadar hapis olarak belirleyen mahkeme, buna göre de 7 yıl 6 aylık zamanaşımı süresinin dolduğunu belirtti ve bu suç yönünden tüm sanıklar kurtuldu.



Ahlaki farkındalık Kararda, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’nun, N.Ç. ile ilgili raporu vurgulandı. Raporda, “Mağdurenin, mağduresi olduğu olayın ahlaki radaetini müdrik (Ahlaki kötülüğünün farkında olduğu) olduğu” ifadeleri yer aldı.

Kararda, olayın meydana geldiği 2002’de eski TCK’da, yeni TCK’daki mağdurenin ruh ve beden sağlığının bozulması halinde cezanın en az 15 yıl olacağına yönelik bir hüküm olmadığı anımsatıldı ve bu konuda bir rapora gerek duyulmadığı kaydedildi.



Ancak hukukçular, ruh ve beden sağlığının bozulduğuna yönelik rapor bulunması halinde, takdiren daha yüksek ceza vermek zorunda kalınacağını belirterek, rapor alınmamasını eleştirdi.

Kararda, Adli Tıp’ın, N.Ç. için yaptığı “bu olaylara ruhsal yönden karşı koymaya muktedir” yorumu anımsatılarak, “küçük kızın kendi iradesiyle para kazanmak amacıyla sanıklar T. ve E. ile irtibata geçtiği veya bunlarla irtibata geçen diğer sanıklarla ilişkiye girdiği anlaşılmaktadır” denildi.

Bu arada N.Ç.’nin avukatı Reyhan Yalçındağ, kararı temyiz edeceklerini belirterek, “8 yıldır mücadele veriyoruz ama 13 yaşında bir kızla ilişkiye girenler çok düşük cezalar alıyor. 13 yaşındaki kız rızasıyla bu işleri yapmış gösteriliyor” dedi.





