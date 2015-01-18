Mahkeme: Milletvekiline yazılamayan ceza onu seçen vatandaşa da yazılamaz

Eskişehir'de mahkeme, vatandaşla, onu seçen milletvekili arasında hiç bir fark olmadığını, bu nedenle milletvekillerine hiç bir alanda kolaylık uygulanamayacağını gösteren örnek bir karara imza attı.

Mahkeme, bir vatandaşa üç şeritli çevre yolunda 67 kilometre hızlı giderken Karayolları Trafik Kanunu'nun 'hız sınırlarının aşılması' gerekçesiyle araç plakasına yazılan idari trafik para cezasını iptal etti. Mahkeme ayrıca, kesilen cezayı milletvekillerine bu konuda uygulanan kolaylığı örnek gösterdi ve bu durumun adil yargılama ve adalet duygusu ilkelerine aykırı olduğunu gerekçe göstererek iptal etmesi dikkat çekti. Mahkeme kararında, "164 kilometre hızlı giden milletvekilleri ve yakınlarına ait araçlara ceza tutanağı düzenlenmemesi karşısında saatte 67 km hızlı giden vatandaşa ceza uygulanması, adalet duygusu ve adil yargılama ilkelerine aykırıdır. Bu nedenle cezanın iptaline karar verilmiştir." ifadesine yer verdi.

Zaman gazetesinden Mehmet Kuru’nun haberine göre, Eskişehir çevreyolunda S.Y. adlı vatandaşın 43 RV 483 plakalı aracıyla 67 kilometre hızla giderken radara girdiği gerekçesiyle, Trafik Şube Müdürlüğü'nce Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 'hız sınırlarının yüzde 30'dan fazla aşılması' fiilince araç plakasına 356 lira idari para cezası tanzim edildi. Ceza makbuzu adresine gelince duruma şaşıran S.Y. yaşanan hadiseyi mahkemeye taşıdı. Vatandaş, mahkemeye yaptığı başvuruda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından plakasına yazılan cezai işlemin hukuka aykırı olduğunu belirterek, söz konusu cezanın iptal edilmesini istedi.

Dosyayı inceleyen Sulh Ceza Mahkemesi cezanın iptal edilmesi yönünde milletvekilleri ile yakınlarına bu konuda gösterilen kolaylığı gerekçe göstererek ilginç karar verdi. Mahkeme, milletvekili de olsa onun başkalarından bir üstünlüğünün olmadığını belirterek, onu seçen vatandaşı haklı buldu. İtiraz edenin saatte 67 km hız ile çevreyolunda gittiği gerekçesiyle 356 TL idari para cezasının verilmiş ise de, 3 şeritli çevreyolunda birçok aracın saatte 100 km ve üzeri hızla seyrettiğini dikkat çeken mahkeme, saatte 50 km hızlı seyretmenin, hızla gelen kamyon gibi araçların istenmeyen kazalara sebebiyet verebileceğini dikkat çekti.

Nitekim bu tehlikeyi dikkate alan kanun koyucunun Mart 2014 tarihinde hız sınırlarını artırma kararı aldığını dikkat çeken mahkeme, buna rağmen Büyükşehir Belediyesi'nin 1998 yılında almış olduğu UKOME kararını değiştirmemekte ısrar etiğini vurguladı. Mahkeme kararında: " Benzer dosyalarda saatte 164 km hızlı giden milletvekilleri ve yakınlarına ait araçlara ceza tutanağı düzenlenmemesi, iptali yönündeki kural ve getirilen düzenlemeler karşısında saatte 67 km hızla giden vatandaşa uygulanan ceza tanziminin adalet duygusu ve adil yargılama ilkelerine aykırı olması nedeniyle şahsın itirazının kabulü ile 890992 seri nolu tutanakla düzenlenen idari para cezasının iptaline karar verilmiştir." görüşüne yer verdi.

Mahkeme ayrıca, cezanın iptal kararın kesin olduğunu belirterek, "Dosya üzerinde yapılan incelemede, 5326 sayılı Kabahatler Yasasının 28. maddesi uyarınca kesin olmak üzere karar verilmiştir." ifadesini kullandı.